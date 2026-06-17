Bernardo Tavares Bongkar Alasan Persebaya Rekrut Lima Pemain, Sentil Keras

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya bergerak cepat mengamankan pemain lokal baru untuk menyambut Super League 2026-2027.

Langkah cepat ini diambil setelah Persebaya melepas lebih dari 10 pemainnya seusai kompetisi musim 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Ada lima pemain lokal yang resmi direkrut Persebaya, tiga dari PSM Makassar, satu dari Persijap Jepara dan Bali United.

Tiga pemain PSM Makassar itu adalah Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari dan Ricky Pratama. Dicky Kurniawan direkrut dari Persijap dan Yusuf Meilana dari Bali United.

Manajemen Persebaya memberikan durasi kontrak yang beragam kepada para rekrutan anyar tersebut.

Reza Arya dan Ricky Pratama mendapatkan kontrak multiyears sebagai bagian dari proyeksi jangka panjang klub.

Syahrul Lasinari dan Yusuf Meilana dikontrak selama satu musim.

Untuk Dicky Kurniawan mendapatkan kepercayaan melalui kontrak berdurasi tiga musim.