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Bernardo Tavares Bongkar Alasan Persebaya Rekrut Lima Pemain, Sentil Keras

Rabu, 17 Juni 2026 – 08:25 WIB
Bernardo Tavares Bongkar Alasan Persebaya Rekrut Lima Pemain, Sentil Keras - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengungkap alasan merekrut lima pemain lokal untuk musim depan. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya bergerak cepat mengamankan pemain lokal baru untuk menyambut Super League 2026-2027.

Langkah cepat ini diambil setelah Persebaya melepas lebih dari 10 pemainnya seusai kompetisi musim 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Ada lima pemain lokal yang resmi direkrut Persebaya, tiga dari PSM Makassar, satu dari Persijap Jepara dan Bali United.

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Tiga pemain PSM Makassar itu adalah Reza Arya Pratama, Syahrul Lasinari dan Ricky Pratama. Dicky Kurniawan direkrut dari Persijap dan Yusuf Meilana dari Bali United.

Manajemen Persebaya memberikan durasi kontrak yang beragam kepada para rekrutan anyar tersebut.

Reza Arya dan Ricky Pratama mendapatkan kontrak multiyears sebagai bagian dari proyeksi jangka panjang klub.

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Syahrul Lasinari dan Yusuf Meilana dikontrak selama satu musim.

Untuk Dicky Kurniawan mendapatkan kepercayaan melalui kontrak berdurasi tiga musim.

Menurut Bernardo Tavares, seluruh rekrutan anyar ini didatangkan melalui proses evaluasi matang yang disesuaikan dengan kebutuhan tim.
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TAGS   Bernardo Tavares Persebaya bursa transfer pemain lokal Super League 2026-2027 Reza Arya Pratama Syahrul Lasinari Ricky Pratama Yusuf Meilana Dicky Kurniawan

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