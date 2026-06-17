Bursa Transfer: Persebaya Rekrut Lima Pemain Lokal Anyar, Eks PSM & Bali United

bali.jpnn.com, SURABAYA - Ambisi Persebaya Surabaya untuk berbicara banyak di kompetisi Super League 2026-2027 bukan sekadar isapan jempol.

Langkah agresif langsung ditunjukkan manajemen di bursa transfer dengan meresmikan lima pilar anyar guna mempertebal kedalaman skuad Bajol Ijo.

Setiap pemain yang datang membawa warna dan karakter berbeda.

Keberadaan mereka memberikan Bernardo Tavares lebih banyak opsi taktis untuk meredam sengitnya kompetisi ke depan.

Melalui pertimbangan matang, manajemen pun memagari kelima pemain ini dengan durasi kontrak yang variatif demi menjaga kesinambungan performa tim.

Berikut daftar lima pemain lokal anyar rekrutan Persebaya dilansir dari laman klub:

1. Reza Arya Pratama

Persebaya resmi mendapatkan tanda tangan Reza Arya Pratama setelah kontraknya bersama PSM Makassar berakhir 31 Mei 2026 lalu.

Kiper Timnas Indonesia ini bakal menjadi pendamping Ernando Ari yang baru saja diperpanjang kontraknya oleh manajemen Persebaya.