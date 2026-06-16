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JPNN.com Bali Sport Dua Tangan Kanan Johnny Jansen di Bali United Berburu Lisensi AFC Pro

Dua Tangan Kanan Johnny Jansen di Bali United Berburu Lisensi AFC Pro

Selasa, 16 Juni 2026 – 16:24 WIB
Dua Tangan Kanan Johnny Jansen di Bali United Berburu Lisensi AFC Pro - JPNN.com Bali
Dua asisten pelatih Bali United, Jeffrey Talan dan I Gde Mahatma Dharma alias Dede mengikuti Kursus Lisensi AFC Pro yang berlangsung sejak Kamis (11/6) lalu hingga Senin kemarin (15/6) di Jakarta. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kabar baik datang dari staf kepelatihan Bali United.

Dua asisten pelatih Bali United, Jeffrey Talan dan I Gde Mahatma Dharma alias Dede mengikuti Kursus Lisensi AFC Pro yang berlangsung sejak Kamis (11/6) lalu hingga Senin kemarin (15/6) di Jakarta.

Tangan kanan Johnny Jansen ini baru saja merampungkan modul pertama dari total delapan modul yang wajib diselesaikan untuk menyabet lisensi kepelatihan tertinggi di Asia itu.

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Jeffrey Talan dan I Gde Mahatma Dharma tak sendiri karena ada 17 peserta dari berbagai penjuru tanah air.

Menariknya, di antara belasan kolega kepelatihan tersebut, terselip satu nama yang sudah tidak asing bagi publik Bali, yakni Stefan Rullin Keltjes.

Eks asisten pelatih Bali United itu ikut menimba ilmu setelah pada musim lalu sukses menakhodai klub Liga 3, Kendal Tornado FC, sebagai pelatih kepala.

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Juga ada Ahmad Amiruddin dan Zulkifli Syukur dari PSM Makassar, Firman Utina dan Bayu Eka Sari asal Dewa United, hingga mantan pelatih fisik Timnas Indonesia yang kini menukangi Persebaya Surabaya, Shin Sang-gyu asal Korea Selatan.

Bagi Coach Dede, kesempatan menimba ilmu di strata kepelatihan tertinggi di Asia ini merupakan langkah besar, tidak hanya untuk karier pribadinya, melainkan juga demi masa depan skuad Bali United.

Dua asisten pelatih Bali United, Jeffrey Talan dan I Gde Mahatma Dharma alias Dede mengikuti Kursus Lisensi AFC Pro yang berlangsung di Jakarta
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TAGS   bali united Johnny Jansen I Gde Mahatma Dharma Coach Dede Jeffrey Talan kursus kepelatihan Lisensi AFC Pro Lisensi UEFA Pro

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