Pemain Asing Persik Satu per Satu Hengkang, Struktural Klub Ikut Dirombak

bali.jpnn.com, KEDIRI - Manajemen Persik Kediri bergerak cepat melakukan penyegaran di jajaran struktural klub setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Penyegaran dilakukan setelah manajemen melepas sejumlah pemainnya, baik asing maupun lokal.

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya memperkuat roda organisasi sekaligus mematangkan persiapan Persik Kediri menyambut musim depan.

Dalam perombakan struktur ini, M Syahid Nur Ichsan yang sebelumnya menjabat sebagai manajer tim, resmi naik kelas dengan mengemban tugas baru sebagai Direktur Operasional klub.

Tongkat estafet manajer tim Persik Kediri kini dipercayakan kepada Rachmad Tri Kuncara, yang sebelumnya menduduki posisi sebagai asisten manajer.

Direktur Persik Kediri, Souraiya Farina menegaskan bahwa rotasi di tubuh manajemen ini merupakan hal yang lumrah demi penyegaran organisasi.

Namun, ia tidak menampik ada tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh kedua figur tersebut.

"Tugas baru ini bukanlah tugas yang mudah.