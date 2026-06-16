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Bursa Transfer: Persik Bedol Desa, Empat Pemain Asing Hengkang, Siapa Menyusul?

Selasa, 16 Juni 2026 – 15:42 WIB
Bursa Transfer: Persik Bedol Desa, Empat Pemain Asing Hengkang, Siapa Menyusul? - JPNN.com Bali
Gelandang serang anyar Persik Adrian Luna dikabarkan ikut hengkang untuk kembali ke klub Liga Super India, Kerala Blasters setelah masa peminjamannya berakhir. Adrian Luna menyusul tiga pemain asing yang telah hengkang dari Persik Kediri. Foto: Instagram @persikfcofficial

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badai bedol desa menghampiri skuad Persik Kediri seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Manajemen Persik satu per satu melepas pemain intinya seusai kompetisi berakhir.

Yang sudah pasti diumumkan hengkang baru dua pemain asing, satu di antaranya gelandang tengah asal Portugal, Telmo Castanheira.

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Telmo Castanheira menyusul kiper Leo Navacchio yang lebih dulu mengucapkan perpisahan setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Persik Kediri sepertinya bakal melanjutkan aksi bersih-bersih dengan melepas para pemainnya demi memperkuat posisi tim yang musim lalu terdampar di papan bawah.

Berikut daftar pemain Persik Kediri yang kembali dilepas manajemen setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir:

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1. Rodrigo Dias

Persik Kediri resmi melepas striker asal Brasil, Rodrigo Dias.

Badai bedol desa menghampiri skuad Persik Kediri seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu. Empat pemain asing dipastikan hengkang, siapa?
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TAGS   bursa transfer persik Persik Kediri kontrak pemain Adrian luna Rodrigo Dias Leo Navacchio Telmo Castanheira syahrian abimanyu Super League

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