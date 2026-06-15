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Asian OWS 2026 di Bali Diakhiri dengan Aksi Pungut Sampah, Lihat

Senin, 15 Juni 2026 – 22:33 WIB
Asian OWS 2026 di Bali Diakhiri dengan Aksi Pungut Sampah, Lihat - JPNN.com Bali
Ajang 12st Asian Open Water Swimming (OWS) Championship 2026 di Perairan InterContinental Jimbaran, Badung, Bali, berakhir Senin (15/6) dan diakhiri dengan aksi bersih-bersih pantai. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Ajang 12st Asian Open Water Swimming (OWS) Championship 2026 di Perairan InterContinental Jimbaran, Badung, Bali, berakhir Senin (15/6).

Namun, sebelum Kejuaraan Renang Perairan Terbuka Asia itu ditutup, para atlet, panitia, mahasiswa, warga lokal, hingga karyawan resort melakukan aksi bersih-bersih sampah di perairan setempat.

Sejak pagi, mereka bergotong royong menyisir pantai untuk memungut sampah plastik.

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Ketua Bidang Humas dan Promosi PB Akuatik Zoraya Perucha menegaskan bahwa gerakan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepekaan dan kebiasaan positif para atlet dalam menjaga ekosistem perairan.

Hal ini sejalan dengan komitmen penyelenggara yang ditegaskan oleh Ketua Harian PB Akuatik Indonesia Harlin Erlianto Rahardjo.

“Ini bentuk tanggung jawab kami sebagai penyelenggara.

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Kami tidak ingin meninggalkan sampah atau limbah pasca-acara.

Jimbaran ini destinasi wisata dunia sekaligus lokasi yang sangat potensial untuk sport tourism, sangat sayang jika tercemar,” ujar Harlin.

Ajang 12st Asian Open Water Swimming (OWS) Championship 2026 di Perairan InterContinental Jimbaran, Badung, Bali, berakhir Senin (15/6).
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TAGS   Asian OWS Championship 2026 Open Water Swimming 2026 Bali Pantai Jimbaran PB Aquatik atlet sampah

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