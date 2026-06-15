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JPNN.com Bali Sport Asian OWS 2026: Indonesia Tanpa Medali, PB Akuatik Fokus Regenerasi

Asian OWS 2026: Indonesia Tanpa Medali, PB Akuatik Fokus Regenerasi

Senin, 15 Juni 2026 – 21:40 WIB
Asian OWS 2026: Indonesia Tanpa Medali, PB Akuatik Fokus Regenerasi - JPNN.com Bali
Atlet China Lan Tianchen menerima medali emas dan cenderamata seusai finis di peringkat pertama pada nomor 10 km di ajang Asian OWS Championship 2026 di Perairan InterContinental, Jimbaran, Badung, Bali, Senin (15/6). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Tuan rumah Indonesia harus rela menyudahi kompetisi tanpa raihan medali pada ajang bergengsi 12th Asian Open Water Swimming (OWS) Championship 2026.

Berlangsung di perairan InterContinental, Jimbaran, Badung, Bali, para perenang nasional belum berhasil menembus zona podium di tiga kategori utama: 5 km, 10 km, maupun nomor estafet 4x1.500 meter.

Pada hari terakhir kejuaraan, Senin (15/6), yang memainkan nomor puncak 10 kilometer, dominasi kuat masih dipegang oleh tim negari tirai bambu, China, sementara wakil-wakil Indonesia harus puas menyudahi perlombaan di papan bawah.

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Di sektor putri, duet perenang China tampil perkasa dan finis hampir bersamaan.

Wu Shutong dan Chen Yijing mendominasi podium tertinggi dengan catatan waktu kembar, 02:06:43.2 dan berhak meraih medali emas serta perak.

Atlet dari Hong Kong, Pac Tung Nikita Lam mengamankan tempat ketiga dan berhak meraih medali perunggu setelah finis dengan waktu 02:07:35.9.

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Atlet putri nasional, Izzy Dwi Faiva Hefrisyanthi, harus menerima hasil minor setelah dinyatakan gagal mencapai batas limit waktu.

Persaingan sengit juga tersaji di nomor 10 km putra.

Tuan rumah Indonesia harus rela menyudahi kompetisi tanpa raihan medali pada ajang bergengsi 12th Asian Open Water Swimming (OWS) Championship 2026.
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TAGS   Asian OWS Championship 2026 Indonesia PB Akuatik Indonesia medali China Vietnam Bali

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