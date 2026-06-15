Motivasi Mario Lemos Naik Berlipat, Misi Persijap Kejar Prestasi

bali.jpnn.com, JEPARA - Mario Lemos mengusung motivasi berlipat setelah memperpanjang kontraknya bersama Persijap Jepara untuk satu musim ke depan.

Persijap Jepara berhasil bertahan di Super League musim depan setelah nyaris degradasi ke Liga 2 musim lalu.

Pelatih asal Portugal ini dinilai berhasil mendongkrak mentalitas pemain, merapikan organisasi tim, dan membangun atmosfer kompetitif di ruang ganti.

Mario Lemos langsung menantang seluruh elemen klub untuk tidak cepat puas, menjaga fokus, dan bersama-sama membawa Persijap tampil jauh lebih garang.

“Menyambut musim yang baru, mari melangkah maju dengan penuh percaya diri, tetap fokus, bekerja keras, dan mengejar tujuan bersama-sama,” ujar Mario Lemos dilansir dari I.League.

Presiden Klub Persijap Muhammad Iqbal Hidayat mengakui beban musim depan akan jauh lebih menantang seiring meningkatnya ekspektasi dari masyarakat Jepara.

"Jika tahun ini fokus utama adalah bertahan di Super League, maka ke depan harapan pendukung tentu lebih besar dari sisi prestasi.

Namun kami percaya, untuk mencapai target yang lebih tinggi dibutuhkan proses yang berkelanjutan, stabilitas, dan kerja keras," kata Iqbal.