Bursa Transfer: Arema FC Incar Lima Pemain Anyar, Dua Eks Terengganu FC

bali.jpnn.com, DENPASAR - Arema FC menjadi salah satu tim paling agresif seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Per Senin (15/6), Arema FC telah melepas 14 pemain, baik lokal maupun legiun asing.

Beberapa nama tenar telah resmi hengkang, mulai dari kiper Lucas Frigeri, striker Dalberto Luan, gelandang Pablo Oliveira hingga penyerang lokal asli Malang, Dedik Setiawan.

Manajemen Arema FC pun langsung bergerak mencari pemain pengganti, baik lokal maupun legion asing.

Hal ini harus dilakukan untuk memberi kesempatan pelatih Marcos Santos meramu tim, menyiapkan strategi terbaik menyambut musim kompetisi 2026-2027.

Arema FC harus bergerak cepat agar pemain incaran tidak sampai lepas ke tim lain.

Berikut daftar empat pemain lokal dan asing yang menjadi incaran Arema FC versi Transfermarkt:

1. Diego Landis

Bek tengah asal Brasil Diego Landis menjadi satu nama yang mendadak masuk daftar pemain asing yang diincar Arema FC untuk mengisi slot lini belakang tim.