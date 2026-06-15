JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Arema FC Incar Lima Pemain Anyar, Dua Eks Terengganu FC

Bursa Transfer: Arema FC Incar Lima Pemain Anyar, Dua Eks Terengganu FC

Senin, 15 Juni 2026 – 18:40 WIB
Bursa Transfer: Arema FC Incar Lima Pemain Anyar, Dua Eks Terengganu FC - JPNN.com Bali
Bek tengah asal Brasil Diego Landis menjadi satu nama yang mendadak masuk daftar pemain asing yang diincar Arema FC untuk mengisi slot lini belakang tim. Diego Landis telah dilepas klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC seusai kompetisi berakhir. Foto: Instagram@diegolandis98

bali.jpnn.com, DENPASAR - Arema FC menjadi salah satu tim paling agresif seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Per Senin (15/6), Arema FC telah melepas 14 pemain, baik lokal maupun legiun asing.

Beberapa nama tenar telah resmi hengkang, mulai dari kiper Lucas Frigeri, striker Dalberto Luan, gelandang Pablo Oliveira hingga penyerang lokal asli Malang, Dedik Setiawan.  

Baca Juga:

Manajemen Arema FC pun langsung bergerak mencari pemain pengganti, baik lokal maupun legion asing.

Hal ini harus dilakukan untuk memberi kesempatan pelatih Marcos Santos meramu tim, menyiapkan strategi terbaik menyambut musim kompetisi 2026-2027.

Arema FC harus bergerak cepat agar pemain incaran tidak sampai lepas ke tim lain.

Baca Juga:

Berikut daftar empat pemain lokal dan asing yang menjadi incaran Arema FC versi Transfermarkt:

1. Diego Landis

Bek tengah asal Brasil Diego Landis menjadi satu nama yang mendadak masuk daftar pemain asing yang diincar Arema FC untuk mengisi slot lini belakang tim.

Manajemen Arema FC langsung bergerak mencari pemain pengganti, baik lokal maupun legiun asing, setelah melepas 14 pemainnya seusai kompetisi Super League kelar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer arema fc Dalberto Luan Super League Diego Landis Careca Alfeandra Dewangga Marcos Vinisius Robi Darwis kontrak pemain

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda

  2. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  3. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU