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JPNN.com Bali Sport Korsel Siap Sikut Oman & Hong Kong Demi Host Asian OWS, Efek Sukses Seri Bali

Korsel Siap Sikut Oman & Hong Kong Demi Host Asian OWS, Efek Sukses Seri Bali

Minggu, 14 Juni 2026 – 21:31 WIB
Korsel Siap Sikut Oman & Hong Kong Demi Host Asian OWS, Efek Sukses Seri Bali - JPNN.com Bali
Ketua Harian PB Akuatik Indonesia Harlin E Rahardjo mengatakan keberhasilan memadukan sport tourism dan seni budaya pada ajang 12st Asian Open Water Swimming (OWS) Championship di perairan InterContinental, Jimbaran, Badung, Bali, menginsipirasi Korea Selatan ingin menjadi tuan rumah pada ajang selanjutnya. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Ketua Harian PB Akuatik Indonesia Harlin E Rahardjo mengatakan keberhasilan memadukan sport tourism dan seni budaya pada ajang 12st Asian Open Water Swimming (OWS) Championship di perairan InterContinental, Jimbaran, Badung, Bali, menginspirasi Korea Selatan ingin menjadi tuan rumah pada ajang selanjutnya.

Korea Selatan berambisi menjadi tuan rumah Asian OWS Championship selanjutnya, bersaing dengan Oman, Makau dan Hong Kong.

Tiga negara terakhir selalu menjadi langganan tuan rumah ajang Open Water Swimming.

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“Kami tentu bangga karena apa yang sudah kami siapkan menginspirasi Korea Selatan yang berambisi menjadi host pada ajang selanjutnya,” ujar Harlin E Rahardjo di Jimbaran, Minggu (14/6).

Harlin pun berharap potensi alam Indonesia bisa lebih sering dimanfaatkan.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan akses di daerah lain agar ajang serupa bisa digelar di berbagai wilayah tanah air melalui kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

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“Penyelenggaraan kejuaraan seperti ini tidak cukup modal laut saja, tetapi juga butuh kesiapan infrastruktur pendukung seperti hotel, jalan, dan akses bandara.

Oleh karena itu, kami akan bersinergi dengan Kementerian Pariwisata,” kata Harlin E Rahardjo.

Korea Selatan berambisi menjadi tuan rumah Asian OWS Championship selanjutnya, bersaing dengan Oman, Makau dan Hong Kong.
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TAGS   Korea Selatan Korsel Asian OWS Championship 2026 Bali Oman Makau Hong Kong Host Asian OWS Championship Indonesia PB Aquatik Indonesia

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