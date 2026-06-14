Asian OWS 2026: China Mendominasi Nomor Estafet, Korsel Bikin Kejutan, Indonesia?

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Hari kedua gelaran 12st Asian Open Water Swimming (OWS) Championship 2026 di perairan InterContinental Jimbaran, Badung, Bali, Minggu (14/6), menyuguhkan persaingan yang luar biasa sengit.

Pada nomor estafet 4x1.500 meter yang berlangsung seru, tim raksasa China kembali membuktikan dominasinya dengan menggondol medali emas.

Kuartet Yijing Chen, Shutong Wu, Jinjit Zhang, dan Tianchen Lan melesat cepat ke garis finis dengan catatan waktu fantastis, 56 menit 42,3 detik.

Persaingan ketat justru terjadi dalam perebutan posisi runner-up.

Kuartet Korea Selatan secara mengejutkan tampil impresif lewat aksi Jung San Yoon, Hae Rim Lee, Ji Yeon Huang, dan Se Beom Oh yang finis tipis di angka 57 menit 07,9 detik.

Hanya berselisih beberapa detik, wakil Vietnam yang ditempati Huy Hoang Nguyen, Vo Thi My Tien, Kha Nhi Nguyen, dan Tran Tuan Anh Mai mengunci posisi ketiga dengan waktu 57 menit 31,7 detik.

Tim Indonesia yang diperkuat oleh kuartet tangguh—Gusti Ayu Made Nadya Saraswati, Mochamad Akbar Putra Taufik, Sang Arka Ning Jaladri Prawatya, dan Hefrisyanthi Izzy Dwi Faiva—harus puas finis di urutan kedelapan.

Tim Merah Putih mencatatkan waktu 1 jam 4 menit 32,7 detik, terpaut sekitar delapan menit dari sang juara.