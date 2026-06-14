Bursa Transfer: Eks Striker BFC Dendy Sulistyawan Pulang Bela Persela

bali.jpnn.com, LAMONGAN - Kebersamaan striker Dendy Sulistyawan dengan Bhayangkara FC (BFC) resmi berakhir setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Mantan penyerang Timnas Indonesia era Shin Tae yong sepakat berpisah setelah sembilan musim bersama.

Namun, tidak butuh waktu lama bagi penyerang dengan market value Rp3,04 miliar ini untuk menemukan tim baru setelah berpisah dengan The Guardian.

Klub itu adalah Persela Lamongan, tim lamanya sebelum bergabung Bhayangkara FC.

Manajemen Laskar Joko Tingkir telah mengunggah bergabungnya Dendy Sulistyawan di akun media sosial klub @perselafc.

“Sejauh apapun kau melangkah, rumah selalu punya cara untuk memanggilmu pulang.

Kuatkan tekad, kerahkan seluruh kemampuan, demi lambang di dada dan kebanggaan tanah kelahiran. Welcome home Dendy!” tulis Persela.

Dendy Sulistyawan memang hanya membela dua tim sepanjang karier sepak bolanya, yakni Persela Lamongan dan Bhayangkara FC.