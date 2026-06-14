Persebaya Rilis Jersei Anyar Menyambut Musim Baru, Bonek Memuji

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya resmi merilis jersei baru untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027.

Jersei edisi spesial ini dirancang untuk merayakan perjalanan 99 tahun klub kebanggaan Kota Surabaya ini.

Jersei bertema “99 Alasan Mencintai Persebaya” ini mengangkat pesan tentang beragamnya alasan personal para pendukung dalam mencintai klub.

Lebih dari sekadar pakaian olahraga, jersei ini diharapkan menjadi identitas lintas generasi serta koleksi yang menyimpan kenangan dan kebanggaan bagi Bonek dan Bonita.

“Setiap orang memiliki alasan berbeda untuk mencintai Persebaya.

Pesan itulah yang coba kami angkat lewat jersei ini,” ujar Senior Manager Brand AZA dan Persebaya Store Arif Rahman Hakim dilansir dari laman klub.

Persebaya 99th Anniversary Jersey dirilis sebagai representasi perjalanan panjang klub menuju satu abad, yang merangkum cerita para pemain dan jutaan pendukung setianya.

Dari segi material, jersei ini menggunakan bahan ringan (130 gsm) yang sejuk dan nyaman, serta dilengkapi teknologi anti-bau dan quick dry.