Bursa Transfer: Persebaya Incar Empat Pemain Asing Selain Yuran, Rumornya Menguat

bali.jpnn.com, SURABAYA - Manajemen Persebaya terus bergerak mencari pemain baru setelah melepas 10 pemainnya seusai kompetisi Super League berakhir Mei 2026 lalu.

Yang menarik, nama-nama yang masuk bursa transfer Persebaya di luar nama yang sudah beredar, semisal bek tengah PSM Makassar, Yuran Fernandes.

Pelatih Bernardo Tavares sepertinya mengincar pemain baru, fresh, belum pernah merumput di Liga Indonesia musim depan.

Bahkan nama-nama itu sudah muncul di sejumlah akun media sosial sepak bola, termasuk laman Transfermarkt.

Namun, Bernardo Tavares juga masih tertarik mendapatkan tanda tangan pemain Super League selain Yuran Fernandes.

Berikut daftar empat pemain asing incaran Persebaya untuk memperkuat skuad Bajol Ijo musim depan versi Transfermarkt:

1. Yan Mabella

Penyerang 30 tahun asal Kongo ini menjadi incaran Persebaya setelah kontraknya bersama klub Liga Super Malaysia, Terengganu FC, berakhir 31 Mei 2026 lalu.