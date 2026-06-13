Asian OWS Championship 2026: China-Vietnam Mendominasi, Angin Jadi Tantangan

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Dominasi perenang luar negeri mewarnai hari pertama Asian Open Water Swimming (OWS) Championship 2026 di Pantai Jimbaran, Badung, Bali, Sabtu (13/6).

Podium juara untuk nomor 5 km sukses dikuasai oleh deretan atlet asal China dan Vietnam.

Di kategori 5 km putra, atlet asal China, Tianchen Lan, keluar sebagai yang tercepat dan merengkuh medali emas setelah membukukan catatan waktu 56 menit 57 detik.

Persaingan ketat terjadi di perebutan tempat kedua dan ketiga, di mana dua wakil Vietnam sukses mengamankan podium.

Medali perak diraih Huy Hoang Nguyen (57 menit 4,1 detik), sedangkan perunggu diraih Tran Tuan Anh Mai (57 menit 4,6 detik).

Duo wakil Indonesia harus puas finis di papan tengah.

Moch Akbar Putra Taufik menyudahi perlombaan di urutan ke-18 dengan waktu 1 jam 1 menit 51,9 detik, disusul Sang Arka Ning Jaladri Prawatya di posisi ke-23 dengan waktu 1 jam 2 menit 55,5 detik.

Meski belum mampu menembus posisi atas, Akbar mengaku bersyukur atas pengalaman debutnya di level Asia ini.