Bursa Transfer: Persita Lepas Toha & Bae Sin yeong, Igor Rodrigues Menyusul?

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita mengikuti jejak sejumlah klub Super League melepas para pemainnya seusai kompetisi musim 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Dua pemain resmi hengkang, yakni kapten Persita Muhammad Toha dan pesepak bola asal Korea Selatan, Bae Sin yeong.

Muhammad Toha memutuskan untuk melanjutkan kariernya bersama klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC pada musim 2026-2027 setelah sembilan musim bersama.

Selama sembilan musim di Persita, pesepak bola asal Bontang, Kalimantan Timur ini bukan sekadar pemain.

Muhammad Toha adalah jantung dari tim, pemimpin di lapangan, dan teladan di ruang ganti.

Toha tampil dalam 30 pertandingan Super League 2025-2026, menandai penampilan ke-200-nya sejak bergabung dengan Persita pada 2017.

Sepanjang musim 2025-2026, Muhammad Toha menjadi salah satu pemain paling vital di Persita, mencatatkan 29 penampilan dengan 27 laga sebagai starter dan nyaris tak tergantikan di sisi kanan pertahanan Persita.

“Saya ingin mencari pengalaman baru di luar sana dan semoga saya bisa mempertahankan karakter permainan, attitude, dan gaya hidup.