JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Persita Lepas Toha & Bae Sin yeong, Igor Rodrigues Menyusul?

Bursa Transfer: Persita Lepas Toha & Bae Sin yeong, Igor Rodrigues Menyusul?

Sabtu, 13 Juni 2026 – 19:31 WIB
Bursa Transfer: Persita Lepas Toha & Bae Sin yeong, Igor Rodrigues Menyusul? - JPNN.com Bali
Dua pemain Persita resmi hengkang, yakni kapten Muhammad Toha dan pesepak bola asal Korea Selatan, Bae Sin yeong. Kiper Igor Rodrigues kabarnya bakal ikut hengkang. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita mengikuti jejak sejumlah klub Super League melepas para pemainnya seusai kompetisi musim 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Dua pemain resmi hengkang, yakni kapten Persita Muhammad Toha dan pesepak bola asal Korea Selatan, Bae Sin yeong.

Muhammad Toha memutuskan untuk melanjutkan kariernya bersama klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC pada musim 2026-2027 setelah sembilan musim bersama.

Baca Juga:

Selama sembilan musim di Persita, pesepak bola asal Bontang, Kalimantan Timur ini bukan sekadar pemain.

Muhammad Toha adalah jantung dari tim, pemimpin di lapangan, dan teladan di ruang ganti.

Toha tampil dalam 30 pertandingan Super League 2025-2026, menandai penampilan ke-200-nya sejak bergabung dengan Persita pada 2017.

Baca Juga:

Sepanjang musim 2025-2026, Muhammad Toha menjadi salah satu pemain paling vital di Persita, mencatatkan 29 penampilan dengan 27 laga sebagai starter dan nyaris tak tergantikan di sisi kanan pertahanan Persita.

“Saya ingin mencari pengalaman baru di luar sana dan semoga saya bisa mempertahankan karakter permainan, attitude, dan gaya hidup.

Dua pemain resmi hengkang, yakni kapten Persita Muhammad Toha dan pesepak bola asal Korea Selatan, Bae Sin yeong. Igor Rodrigues kabarnya menyusul hengkang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer persita persita tangerang muhammad toha Bae Sin yeong Igor Rodrigues Super League 2025-2026 kontrak pemain Malut United DPMM FC

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda

  2. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  3. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU