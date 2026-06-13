Bursa Transfer: Arema FC Lepas Pablo Oliveira, Cedera Ligamen & ACL Jadi Penyebab

bali.jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan gelandang asal Brasil, Gildson Pablo de Oliveira Silva, setelah dua musim bersama.

Keputusan ini diambil seiring berakhirnya masa kontrak sang pemain pada 31 Mei 2026 lalu.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pablo atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi luar biasa yang telah diberikan selama dua musim bersama Arema FC,” ujar General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman klub.

Bagi Singo Edan, Pablo Oliveira bukan sekadar pengatur ritme lini tengah.

Gelandang tengah berusia 31 tahun ini dikenang sebagai simbol profesionalisme dan semangat juang tinggi, terutama saat menghadapi masa-masa sulit akibat cedera.

Pablo Oliveira direkrut Arema FC pada musim 2024-2025, tampil dalam 27 pertandingan dan mencatatkan tiga gol.

Pablo Oliveira sekaligus menjadi salah satu pemain kunci dalam menjaga ritme permainan serta memperkuat sektor pertahanan tim dari lini kedua.

Petaka terjadi pada Super League 2025-2026.