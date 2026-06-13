JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Arema FC Lepas Pablo Oliveira, Cedera Ligamen & ACL Jadi Penyebab

Bursa Transfer: Arema FC Lepas Pablo Oliveira, Cedera Ligamen & ACL Jadi Penyebab

Sabtu, 13 Juni 2026 – 19:04 WIB
Bursa Transfer: Arema FC Lepas Pablo Oliveira, Cedera Ligamen & ACL Jadi Penyebab - JPNN.com Bali
Manajemen Arema FC resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan gelandang asal Brasil, Gildson Pablo de Oliveira Silva, setelah dua musim bersama. Foto: Arema FC

bali.jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan gelandang asal Brasil, Gildson Pablo de Oliveira Silva, setelah dua musim bersama.

Keputusan ini diambil seiring berakhirnya masa kontrak sang pemain pada 31 Mei 2026 lalu.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pablo atas dedikasi, profesionalisme, dan kontribusi luar biasa yang telah diberikan selama dua musim bersama Arema FC,” ujar General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Bagi Singo Edan, Pablo Oliveira bukan sekadar pengatur ritme lini tengah.

Gelandang tengah berusia 31 tahun ini dikenang sebagai simbol profesionalisme dan semangat juang tinggi, terutama saat menghadapi masa-masa sulit akibat cedera.

Pablo Oliveira direkrut Arema FC pada musim 2024-2025, tampil dalam 27 pertandingan dan mencatatkan tiga gol.

Baca Juga:

Pablo Oliveira sekaligus menjadi salah satu pemain kunci dalam menjaga ritme permainan serta memperkuat sektor pertahanan tim dari lini kedua.

Petaka terjadi pada Super League 2025-2026.

Manajemen Arema FC resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan gelandang asal Brasil, Gildson Pablo de Oliveira Silva, setelah dua musim bersama.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer arema fc Pablo Oliviera kontrak pemain Brasil cedera cedera ligamen cedera ACL Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda

  2. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  3. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU