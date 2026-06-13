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JPNN.com Bali Sport Darije Kalezic Kembali ke Makassar Pimpin Skuad PSM, Siap Rekrut Pemain Baru

Darije Kalezic Kembali ke Makassar Pimpin Skuad PSM, Siap Rekrut Pemain Baru

Sabtu, 13 Juni 2026 – 18:43 WIB
Darije Kalezic Kembali ke Makassar Pimpin Skuad PSM, Siap Rekrut Pemain Baru - JPNN.com Bali
Manajemen PSM Makassar resmi menunjuk Darije Kalezic sebagai pelatih baru musim depan. Foto: Liga Indonesia

bali.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar resmi punya pelatih baru. Sosoknya tidak asing bagi suporter Juku Eja.

Bukan Tomas Trucha, yang menghilang sebelum kompetisi Super League 2025-2026 berakhir, tetapi mantan yang memilih kembali karena cintanya dengan Kota Makassar.

Dia adalah pelatih berkebangsaan Bosnia Herzegovina, Darije Kalezic.

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Darije Kalezic bukan sosok baru karena pernah menjadi pelatih PSM Makassar pada musim 2018-2019.

Pada musim perdananya bersama skuad Pasukan Ramang, mantan pelatih klub Eredivisie, Ado Den Haag ini berhasil membawa PSM Makassar menjadi juara Piala Indonesia.

Gelar itu menjadi pelipur lara setelah PSM Makassar puasa gelar selama 19 tahun lamanya.

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Menatap musim kompetisi ke depan dengan optimisme dan harapan baru.

PSM Makassar resmi menunjuk Darije Kalezic sebagai pelatih kepala. Darije bukan sosok baru karena pernah menjadi pelatih PSM Makassar pada musim 2018-2019.
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TAGS   Darije Kalezic PSM psm makassar Pelatih PSM Makassar ADO Den Haag Super League 2025-2026 Piala Indonesia suporter

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