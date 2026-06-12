JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Asian OWS 2026: Bukan Sanur atau Nusa Dua, Ini Alasan PB Akuatik Pilih Jimbaran

Asian OWS 2026: Bukan Sanur atau Nusa Dua, Ini Alasan PB Akuatik Pilih Jimbaran

Jumat, 12 Juni 2026 – 22:45 WIB
Asian OWS 2026: Bukan Sanur atau Nusa Dua, Ini Alasan PB Akuatik Pilih Jimbaran - JPNN.com Bali
Para perenang mencoba perairan Pantai Jimbaran, Badung, Bali, Jumat (12/6) sebelum terjun di ajang Asian Open Water Swimming (OWS) Championship 2026 yang digelar pada 13–15 Juni 2026. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Asian Open Water Swimming (OWS) Championship 2026 digelar di Pantai Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada 13–15 Juni 2026.

Secara total, ajang berskala kontinental ini diikuti oleh 127 partisipan, yang terdiri dari para atlet dan 49 ofisial.

Indonesia menurunkan enam atlet terbaiknya (empat putra dan dua putri) yang akan turun di tiga nomor lomba: 5 km, 10 km, dan estafet 4x1.500 meter.

Baca Juga:

Enam atlet itu antara lain Made Nadya, Andy Fauzan, Alexander Adrian, Akbar, Sang Arka dan Izzy Dwi Faiva.

Ketua Harian PB Akuatik Indonesia Harlin Erlianto Rahardjo mengungkapkan bahwa Jimbaran dipilih karena kondisi cuaca dan lokasinya yang sangat mendukung.

Secara geografis, Pantai Jimbaran lebih mendukung, dibandingkan dengan Sanur, Nusa Dua atau Nusa Penida, sekalipun.

Baca Juga:

Keindahan alam Bali juga menjadi daya tarik utama yang memikat para peserta internasional sejak hari pertama kedatangan.

"Kami didukung penuh oleh Kemenpar untuk memajukan sport tourism.

Secara geografis, Pantai Jimbaran lebih mendukung untuk ajang Asian OWS Championship 2026, dibandingkan dengan Sanur, Nusa Dua atau Nusa Penida, sekalipun.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Asian OWS Championship 2026 Open Water Swimming 2026 Bali sanur Nusa Dua Pantai Jimbaran PB Akuatik PB Akuatik Indonesia atlet sport tourism

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda

  2. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  3. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU