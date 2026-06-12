Asian OWS 2026: Bukan Sanur atau Nusa Dua, Ini Alasan PB Akuatik Pilih Jimbaran

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Asian Open Water Swimming (OWS) Championship 2026 digelar di Pantai Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada 13–15 Juni 2026.

Secara total, ajang berskala kontinental ini diikuti oleh 127 partisipan, yang terdiri dari para atlet dan 49 ofisial.

Indonesia menurunkan enam atlet terbaiknya (empat putra dan dua putri) yang akan turun di tiga nomor lomba: 5 km, 10 km, dan estafet 4x1.500 meter.

Enam atlet itu antara lain Made Nadya, Andy Fauzan, Alexander Adrian, Akbar, Sang Arka dan Izzy Dwi Faiva.

Ketua Harian PB Akuatik Indonesia Harlin Erlianto Rahardjo mengungkapkan bahwa Jimbaran dipilih karena kondisi cuaca dan lokasinya yang sangat mendukung.

Secara geografis, Pantai Jimbaran lebih mendukung, dibandingkan dengan Sanur, Nusa Dua atau Nusa Penida, sekalipun.

Keindahan alam Bali juga menjadi daya tarik utama yang memikat para peserta internasional sejak hari pertama kedatangan.

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