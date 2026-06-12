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JPNN.com Bali Sport Asian OWS Championship 2026 di Bali: Enam Atlet Indonesia Siap Jajal Perenang Dunia

Asian OWS Championship 2026 di Bali: Enam Atlet Indonesia Siap Jajal Perenang Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 – 22:21 WIB
Asian OWS Championship 2026 di Bali: Enam Atlet Indonesia Siap Jajal Perenang Dunia - JPNN.com Bali
Ketua Harian PB Akuatik Indonesia Harlin Erlianto Rahardjo memberikan keterangan kepada awak media di Jimbaran, Badung, Bali, Jumat (12/6). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Sebanyak 78 perenang dari 18 negara siap berlaga dalam kejuaraan renang perairan terbuka bergengsi, Asian Open Water Swimming (OWS) Championship 2026, yang digelar di Pantai Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada 13–15 Juni 2026.

Jumlah negara peserta bertambah di menit-menit terakhir setelah Bahrain resmi mengirimkan delegasinya.

Secara total, ajang berskala kontinental ini diikuti oleh 127 partisipan, yang terdiri dari para atlet dan 49 ofisial.

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Sebelum berkompetisi, para peserta telah menjalani sesi latihan dan uji coba lintasan pada 11–12 Juni di Jimbaran Bay.

Indonesia menurunkan enam atlet terbaiknya (empat putra dan dua putri) yang akan turun di tiga nomor lomba: 5 km, 10 km, dan estafet 4x1.500 meter.

Enam atlet itu antara lain Made Nadya, Andy Fauzan, Alexander Adrian, Akbar, Sang Arka dan Izzy Dwi Faiva.

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Keenam atlet tersebut sebelumnya merupakan perwakilan Indonesia di ajang SEA Games 2025 di Bangkok, Thailand, tetapi tidak mendapat medali.

“Ini jadi momen bagi atlet kita untuk mengasah mental, mencari pengalaman, dan belajar langsung dari para perenang top dunia tanpa harus jenuh tryout ke luar negeri,” ujar Ketua Harian PB Akuatik Indonesia Harlin Erlianto Rahardjo di Jimbaran, Badung, Bali, Jumat (12/6).

Sebanyak 78 perenang dari 18 negara siap berlaga di ajang Asian Open Water Swimming (OWS) Championship 2026, yang digelar di Pantai Jimbaran, Badung, Bali
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TAGS   Asian OWS Championship 2026 Open Water Swimming 2026 Bali Pantai Jimbaran Timnas Indonesia atlet perenang Perenang Dunia Indonesia PB Aquatik Indonesia

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