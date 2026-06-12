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Donny Warmerdam dan PSIM Sepakat Berpisah, Minim Kontribusi, Mengaku Terkesan

Jumat, 12 Juni 2026 – 21:36 WIB
Donny Warmerdam dan PSIM Sepakat Berpisah, Minim Kontribusi, Mengaku Terkesan - JPNN.com Bali
Gelandang bertahan PSIM Yogyakarta Donny Warmerdam akhirnya hengkang setelah kompetisi berakhir. Foto: PSIM Yogyakarta

bali.jpnn.com, BANTUL - Kebersamaan gelandang asing Donny Warmerdam dengan PSIM Yogyakarta akhirnya berakhir.

Kedua belah pihak sepakat mengakhiri kerja sama meski hanya berjalan semusim.

Donny Warmerdam kabarnya akan kembali ke tim asalnya sebelum hijrah ke PSIM Yogyakarta, yakni De Graafschap.

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Donny Warmerdam bergabung dengan PSIM sejak awal musim.

Namun, karena mengalami cedera, debut Donny baru terjadi pada paruh kedua, tepatnya pada Senin (23/2/2026) malam saat PSIM melawan Bali United.

Donny Warmerdam masuk pada babak kedua, tepatnya menit ke -75 menggantikan Yusaku Yamadera.

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Total sepanjang musim lalu, Donny Warmerdam bermain dalam 11 laga PSIM Yogyakarta.

Donny Warmerdam menorehkan akurasi umpan brilian dengan 361 operan sukses dari total 395 percobaan.

Donny Warmerdam dengan PSIM Yogyakarta sepakat berpisah setelah kompetisi berakhir. Donny dikabarkan kembali ke klub asalnya sebelum hijrah ke PSIM
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TAGS   Donny Warmerdam PSIM PSIM Yogyakarta bursa transfer Statistik Donny Warmerdam De Graafschap kontrak pemain

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