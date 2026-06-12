Mauro Jeronimo Pelatih Baru Borneo FC, Pedro Javier & Sultan Samma Jadi Asisten

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC punya pelatih baru setelah menunjuk juru taktik asal Portugal Mauro Jeronimo sebagai pengganti Fabio Lefundes.

Pemilik lisensi AFC Pro ini bahkan telah menunjuk asisten pelatih yang akan mendampinginya membawa Borneo FC musim depan.

Total ada tujuh asisten pelatih yang akan mendampingi Mauro Jeronimo.

Salah satu di antaranya adalah Pedro Javier, mantan penyerang Borneo FC pada musim 2017 silam.

Pelatih asal Paraguay berusia 43 tahun ini masuk gerbong asisten pelatih Mauro Jeronimo di detik-detik terakhir.

“Pedro Javier menambah masa bakti bersama Pesut Etam untuk mengisi staf kepelatihan di bawah arahan Head Coach Mauro Jeronimo di musim 2026-2027,” tulis Borneo FC di akun media sosial klub.

Selain Pedro Javier, masih ada nama Sultan Samma, mantan pemain Bali United yang masuk daftar staf pelatih. Kemudian Eudald Russel.

Ketiganya mendapat tugas sebagai asisten pelatih Mauro Jeronimo.