Bursa Transfer: Dua Mesin Gol Arema FC Hengkang, Dalberto Sepakat Berpisah

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC belum berhenti melepas pemainnya seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Setelah melepas 10 pemain, dua di antaranya adalah legiun asing pekan lalu, manajemen Arema FC kembali mengakhiri kerja samanya dengan dua mesin gol skuad Singo Edan.

Keduanya adalah striker haus gol Dalberto Luan dan Dedik Setiawan.

Arema FC sepakat tidak melanjutkan kerja samanya dengan Dalberto Luan setelah dua musim bersama seusai kontraknya berakhir 10 Juni 2026.

Direkrut untuk memperkuat lini serang, Dalberto Luan mampu menjawab kepercayaan yang diberikan dengan performa impresif.

Selama berseragam Arema FC, penyerang berusia 31 tahun tersebut mencatatkan total 68 penampilan dan berhasil membukukan 36 gol di berbagai ajang resmi.

Perinciannya, Dalberto Luan mencetak dua gol pada ajang Piala Presiden 2024, 15 gol di kompetisi Liga 1 musim 2024/25, serta 19 gol pada kompetisi Super League 2025/26.

Catatan tersebut menempatkan namanya sebagai salah satu mesin gol paling produktif yang dimiliki Arema FC dalam beberapa musim terakhir.