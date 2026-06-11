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Igor Tolic tak Sabar Menggebrak ACC, Panggung Persib di Asia Tenggara

Kamis, 11 Juni 2026 – 21:20 WIB
Igor Tolic tak Sabar Menggebrak ACC, Panggung Persib di Asia Tenggara - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyambut antusias keikutsertaan timnya di ASEAN Club Championship (ACC) 2026-2027. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyambut antusias keikutsertaan timnya di ASEAN Club Championship (ACC) 2026-2027.

Igor Tolic mengakui ajang ini akan menjadi tantangan besar sekaligus panggung pembuktian bagi anak asuhnya di level Asia Tenggara.

Persib Bandung tergabung di Grup B yang dihuni tim-tim besar di Asia Tenggara.

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Ada Port FC (Thailand), Johor Darul Takzim (Malaysia), Lion City Sailors (Singapura) dan Cong an Ha Noi FC (Vietnam).

Kemudian PKR Svay Rieng FC (Kamboja), dan pemenang laga play-off 2 antara Ezra FC (Laos) dan Shan United dari (Myanmar).

"Kami senang bisa berada di panggung besar ini dan bersaing di level tinggi antarklub terkuat Asia Tenggara," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

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Tangan kanan Bojan Hodak ini mengatakan Persib Bandung harus bekerja keras, meraih hasil maksimal di setiap laga.

Igor Tolic pun akan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi ini.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyambut antusias keikutsertaan timnya di ASEAN Club Championship (ACC) 2026-2027.
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TAGS   Igor Tolic Persib persib bandung ASEAN Club Championship ACC 2026-2027 Asia Tenggara Port FC Johor Darul Takzim Lion City Sailors Cong an Ha Noi FC

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