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Bursa Transfer: PSIM Ancang-ancang Bedol Desa, Dua Pemain Hengkang

Kamis, 11 Juni 2026 – 07:45 WIB
Bursa Transfer: PSIM Ancang-ancang Bedol Desa, Dua Pemain Hengkang - JPNN.com Bali
PSIM Yogyakarta mengumumkan melepas penyerang Deri Corfe dan pemain muda Ikhsan Can seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir. Foto: PSIM

bali.jpnn.com, BANTUL - PSIM Yogyakarta mulai meramaikan bursa transfer setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Setelah mempertahankan pelatih Jean Paul van Gastel dan kiper muda Cahya Supriadi untuk musim depan, manajemen memutuskan melepas para pemainnya.

Keputusan ini diambil karena manajemen bakal melakukan penyegaran demi membawa PSIM lebih berprestasi musim depan.

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Mengawali kompetisi di papan atas, PSIM Yogyarta dipaksa mengakhiri Super League 2025-2026 di peringkat ke-11 dengan 45 poin.

Berikut daftar pemain PSIM Yogyakarta yang memutuskan hengkang setelah kompetisi berakhir Mei lalu dilansir dari laman klub.

1. Deri Corfe

Manajemen PSIM Yogyakarta secara resmi melepas salah satu pemain asingnya, Deri Corfe, usai berakhirnya kompetisi musim ini.

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Pemilik nama lengkap Deri Anthony Corfe tersebut telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari keluarga besar PSIM selama satu musim penuh.

Pelatih kepala Jean-Paul Van Gastel kerap memercayainya tampil, baik sebagai pemain inti maupun pengganti.

PSIM Yogyakarta mulai meramaikan bursa transfer setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu dengan melepas dua pemainnya
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TAGS   bursa transfer PSIM PSIM Yogyakarta Deri Corfe Ikhsan Can Super League 2025-2026 Cahya Supriadi Jean Paul van Gastel kontrak pemain

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