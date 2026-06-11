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JPNN.com Bali Sport Mario Lemos Bertahan di Persijap, Presiden Klub Buka Suara, Ada Misi Besar

Mario Lemos Bertahan di Persijap, Presiden Klub Buka Suara, Ada Misi Besar

Kamis, 11 Juni 2026 – 07:29 WIB
Mario Lemos Bertahan di Persijap, Presiden Klub Buka Suara, Ada Misi Besar - JPNN.com Bali
Manajemen Persijap Jepara secara resmi memperpanjang masa bakti pelatih kepala Mario Lemos untuk satu musim ke depan. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Manajemen Persijap Jepara secara resmi memperpanjang masa bakti pelatih kepala Mario Lemos.

Juru taktik asal Portugal ini dipastikan akan kembali menakhodai Laskar Kalinyamat untuk mengarungi sengitnya kompetisi Super League musim depan.

Pelatih berusia 40 tahun itu mendapat kontrak satu musim hingga 30 Juni 2027 mendatang.

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Keputusan ini menjadi bukti kepercayaan penuh manajemen atas kapasitas dan dedikasi Mario Lemos.

Pemegang lisensi AFC Pro ini dinilai sukses besar memenuhi target krusial musim ini, yaitu menjaga posisi Persijap tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola nasional.

Presiden Persijap Jepara M Iqbal Hidayat menegaskan bahwa keputusan memperpanjang kontrak Mario Lemos didasarkan pada capaian dan kontribusi nyata yang telah diberikan kepada tim.

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“Manajemen masih mempercayai Mario Lemos untuk musim berikutnya karena sejauh ini kinerja dan target bertahan di Super League telah tercapai,” ujar Iqbal Hidayat dilansir dari laman I.League.

Menurut Iqbal Hidayat, Mario Lemos memiliki etos kerja tinggi, memiliki komitmen serta dedikasi yang kuat terhadap perkembangan klub.

Manajemen Persijap Jepara secara resmi memperpanjang masa bakti pelatih kepala Mario Lemos untuk satu musim ke depan karena dianggap berhasil membawa tim
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TAGS   Mario Lemos Persijap Persijap Jepara Super League Super League 2026-2027 Presiden Persijap Iqbal Hidayat Lisensi AFC Pro Laskar Kalinyamat

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