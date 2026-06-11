Mario Lemos Bertahan di Persijap, Presiden Klub Buka Suara, Ada Misi Besar

bali.jpnn.com, JEPARA - Manajemen Persijap Jepara secara resmi memperpanjang masa bakti pelatih kepala Mario Lemos.

Juru taktik asal Portugal ini dipastikan akan kembali menakhodai Laskar Kalinyamat untuk mengarungi sengitnya kompetisi Super League musim depan.

Pelatih berusia 40 tahun itu mendapat kontrak satu musim hingga 30 Juni 2027 mendatang.

Keputusan ini menjadi bukti kepercayaan penuh manajemen atas kapasitas dan dedikasi Mario Lemos.

Pemegang lisensi AFC Pro ini dinilai sukses besar memenuhi target krusial musim ini, yaitu menjaga posisi Persijap tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola nasional.

Presiden Persijap Jepara M Iqbal Hidayat menegaskan bahwa keputusan memperpanjang kontrak Mario Lemos didasarkan pada capaian dan kontribusi nyata yang telah diberikan kepada tim.

“Manajemen masih mempercayai Mario Lemos untuk musim berikutnya karena sejauh ini kinerja dan target bertahan di Super League telah tercapai,” ujar Iqbal Hidayat dilansir dari laman I.League.

Menurut Iqbal Hidayat, Mario Lemos memiliki etos kerja tinggi, memiliki komitmen serta dedikasi yang kuat terhadap perkembangan klub.