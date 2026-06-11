Fixed, Mauro Jeronimo Pelatih Baru Borneo FC, Ini Profilnya

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC bergerak cepat setelah melepas pelatih Fabio Lefundes dan dua asisten pelatih seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Tidak butuh waktu lama, manajemen Borneo FC akhirnya menunjuk pelatih berkebangsaan Portugal, Mauro Jeronimo sebagai juru taktik anyar skuad Pesut Etam musim depan.

Kabar tersebut diunggah resmi Borneo FC di akun media sosial klub.

“Borneo FC Samarinda dengan bangga memperkenalkan Mauro Jeronimo sebagai pelatih kepala untuk mengarungi musim 2026-2026,” tulis Borneo FC.

Keputusan Borneo FC merekrut Mauro Jeronimo karena dianggap punya pengalaman berkarier di sepak bola Asia Tenggara.

Sebelum ditunjuk sebagai pelatih Borneo FC, juru taktik berusia 38 tahun ini pernah berkarier di V-League, bersama Pho Hien FC dan Nam Dinh FC.

Mauro Jeronimo memulai karier kepelatihannya di Portugal bersama Benfica U19 dan Setibal U19.

Pemegang lisensi AFC Pro ini juga pernah menjadi pelatih Timnas U19 Taiwan sebelum menerima tawaran berkarier sebagai pelatih klub Liga Vietnam.