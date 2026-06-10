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Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda

Rabu, 10 Juni 2026 – 20:56 WIB
Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda - JPNN.com Bali
Direktur Teknik (Dirtek) PSSI Alexander Zwiers berbincang dengan pemain muda Bali United Academy di Gianyar, awal Juni 2026. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Direktur Teknik (Dirtek) PSSI Alexander Zwiers berkesempatan mengunjungi Bali United Academy di Gianyar, awal Juni 2026.

Alexander Zwiers memantau langsung pusat latihan Bali United seluas 33 hektar yang dilengkapi fasilitas kelas dunia, termasuk lapangan berstandar FIFA, ruang gym, dan medis.

Dalam kunjungan tersebut, mantan pelatih Al Wahda di Uni Emirate Arab ini juga berinteraksi langsung dengan para pelatih akademi, siswa, serta orang tua murid.

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Pelatih berlisensi UEFA A sekaligus AFC Pro ini lantas memberikan nasihat untuk para anak yang tengah berproses bersama Bali United Academy.

“Semuanya dimulai dari mimpi, dan semasih muda maka cintai permainan dan bermain setiap hari.

Saya pikir itu adalah titik awal setiap anak dan pemain profesional pun juga wajib mencintai pekerjaannya,” ujar Alexander Zwiers dilansir dari laman Bali United.

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Ia pun mengingatkan para pemain muda Bali United Academy tentang pentingnya investasi diri sejak dini untuk menjadi pesepak bola profesional.

Menurut Alexander Zwiers, pemain muda yang sedang berkembang harus mampu bertanggung jawab terhadap masa depan karier mereka secara mandiri.

Alexander Zwiers memantau langsung pusat latihan seluas 33 hektar yang dilengkapi fasilitas kelas dunia, termasuk lapangan berstandar FIFA, ruang gym, dan medis
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TAGS   Dirtek PSSI Dirtek PSSI Alexander Zwiers Bali United Academy Bali United Training Center bali united FIFA Lisensi UEFA A Lisensi AFC Pro

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