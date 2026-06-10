Persebaya Ikat Ernando Ari dengan Kontrak Multiyears, Responsnya Berkelas

bali.jpnn.com, SURABAYA - Perjalanan penjaga gawang Ernando Ari bersama Persebaya Surabaya dipastikan berlanjut musim depan.

Kiper andalan skuad Bajol Ijo sekaligus Timnas Indonesia resmi menandatangani kontrak jangka panjang (multiyears) dengan Persebaya.

Dilansir dari laman Transfermarkt, kontrak Ernando Ari bersama Persebaya berlanjut hingga 31 Mei 2028.

Langkah ini menjadi bukti kepercayaan penuh The Green Force terhadap kiper berusia 24 tahun yang tumbuh bersama klub.

Ernando Ari pun menyambut gembira kembali melanjutkan kerja samanya dengan Persebaya Surabaya.

"Saya sangat bahagia dan bangga karena masih dipercaya menjadi bagian dari Persebaya," ujar Ernando Ari dilansir dari laman klub.

Sepanjang Super League 2025-2026, Ernando Ari kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu pilar penting di bawah mistar gawang Persebaya.

Kiper asal Semarang ini tampil dalam 24 pertandingan dan menjadi sosok yang kerap hadir di momen-momen krusial ketika tim membutuhkan penyelamatan.