JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persebaya Ikat Ernando Ari dengan Kontrak Multiyears, Responsnya Berkelas

Persebaya Ikat Ernando Ari dengan Kontrak Multiyears, Responsnya Berkelas

Rabu, 10 Juni 2026 – 20:28 WIB
Persebaya Ikat Ernando Ari dengan Kontrak Multiyears, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali
Kiper Persebaya Ernando Ari terbang menangkap bola yang ditendang pemain PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare. Perjalanan penjaga gawang Ernando Ari bersama Persebaya Surabaya dipastikan berlanjut musim depan, setelah kontraknya berlanjut hingga 31 Mei 2028 mendatang. Foto: Instagram @officialpersebaya.

bali.jpnn.com, SURABAYA - Perjalanan penjaga gawang Ernando Ari bersama Persebaya Surabaya dipastikan berlanjut musim depan.

Kiper andalan skuad Bajol Ijo sekaligus Timnas Indonesia resmi menandatangani kontrak jangka panjang (multiyears) dengan Persebaya.

Dilansir dari laman Transfermarkt, kontrak Ernando Ari bersama Persebaya berlanjut hingga 31 Mei 2028.

Baca Juga:

Langkah ini menjadi bukti kepercayaan penuh The Green Force terhadap kiper berusia 24 tahun yang tumbuh bersama klub.

Ernando Ari pun menyambut gembira kembali melanjutkan kerja samanya dengan Persebaya Surabaya.

"Saya sangat bahagia dan bangga karena masih dipercaya menjadi bagian dari Persebaya," ujar Ernando Ari dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Sepanjang Super League 2025-2026, Ernando Ari kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu pilar penting di bawah mistar gawang Persebaya.

Kiper asal Semarang ini tampil dalam 24 pertandingan dan menjadi sosok yang kerap hadir di momen-momen krusial ketika tim membutuhkan penyelamatan.

Perjalanan penjaga gawang Ernando Ari bersama Persebaya Surabaya dipastikan berlanjut musim depan, setelah kontraknya berlanjut hingga 31 Mei 2028 mendatang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya Ernando Ari bursa transfer kontrak pemain Transfermarkt Super League 2025-2026 Kontrak Multiyears Timnas Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda - JPNN.com Bali

    Dirtek PSSI Menyambangi Bali United Academy, Beri Wejangan Pemain Muda

  2. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  3. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU