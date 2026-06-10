Bursa Transfer: Persebaya Bedol Desa, Lepas 10 Pemain, Enam Legiun Asing

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya mengikuti jejak sejumlah klub melepas pemainnya seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Setelah melepas penyerang sayap sekaligus kapten tim Bruno Moreira pekan lalu, Persebaya kembali mengakhiri kerja samanya dengan sembilan pemainnya.

Total per Rabu hari ini (10/6), ada 10 pemain yang terpaksa hengkang dari markas tim, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Mereka menjadi bagian dari skuad Bajol Ijo yang membawa tim dari Surabaya ini mengakhiri kompetisi Super League musim ini di peringkat keempat.

Dari 10 pemain yang berpisah, enam di antaranya adalah legiun asing. Bahkan di antaranya ada yang baru direkrut paruh musim ini.

“Persebaya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan selama ini.

Ada suka, ada duka. Ada kemenangan, ada kekalahan. Ada perjumpaan, ada perpisahan.

Mari kita kenang yang baik karena sejatinya kita akan terus menjadi keluarga besar Persebaya,” tulis Persebaya di akun media sosial klub.