Borneo FC Resmi Lepas Mariano Peralta, Sinyal Merapat ke Persija Menguat

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC akhirnya melepas aset besarnya sesuai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Setelah melepas 14 pemain, enam di antaranya legiun asing, Borneo FC pada Rabu hari ini (10/6) mengumumkan melepas penyerang sayap Mariano Peralta.

Kebersamaan pemain berkebangsaan Argentina yang memiliki market value Rp13,04 miliar berakhir setelah dua musim berseragam Borneo FC.

“Dua musim yang berkesan dengan berbagai torehan apik sudah kau ciptakan dan setiap perjumpaan pada akhirnya akan ada perpisahan.

Terima kasih atas dedikasi yang sudah diberikan untuk klub kebanggaan Samarinda dan Kaltim. Menyala!” tulis Borneo FC di akun media sosial klub.

Mariano Peralta menjadi aset berharga Borneo FC dalam dua musim terakhir.



Direkrut dari klub CA Cerro pada 7 Agustus 2024, Mariano Peralta bermain dalam 69 pertandingan Borneo FC, mencetak 30 gol dan 28 assist.

Musim lalu, Mariano Peralta bermain dalam 34 pertandingan Borneo FC, mencetak 20 gol dan 14 assist.