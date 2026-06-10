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JPNN.com Bali Sport Madura United Rombak Skuad Besar-besaran, Ze Gomes Bebas Pilih Pemain, Wow!

Madura United Rombak Skuad Besar-besaran, Ze Gomes Bebas Pilih Pemain, Wow!

Rabu, 10 Juni 2026 – 15:12 WIB
Madura United Rombak Skuad Besar-besaran, Ze Gomes Bebas Pilih Pemain, Wow! - JPNN.com Bali
Jose Manuel Gomes da Silva alias Ze Gomes resmi menjadi pelatih Madura United. Foto: I.League

bali.jpnn.com, MADURA UNITED - Direktur Madura United Annisa Zhafarina buka suara terkait keputusan manajemen menunjuk pelatih baru asal Portugal Jose Manuel Gomes da Silva sebagai juru taktik Laskar Sape Kerrab musim depan.

Menurut Nisa, sapaan akrabnya, gerak cepat ini harus dilakukan karena persaingan musim depan diprediksi berjalan lebih ketat.

18 tim dipastikan akan melakukan bongkar pasang pemain demi target bisa berprestasi dan tidak terdegradasi ke Liga 2.

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Oleh karena itu, Nisa menjanjikan Madura United akan melakukan perombakan besar-besaran di bawah pelatih Ze Gomes, sapaan akrab Jose Manuel Gomes da Silva.

"Di bawah kepemimpinan nakhoda baru, Madura United siap melakukan perombakan besar demi mengarungi musim yang tangguh ini," ujar Annisa Zhafarina dilansir dari laman I.League.

Madura United nyaris terdegradasi musim lalu karena gagal meraih kemenangan, baik di laga tandang maupun kandang.

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Nasib Madura United bahkan ditentukan hingga akhir kompetisi, bersaing dengan Persis Solo.

Beruntung Madura United bisa bertahan di Super League setelah mengakhiri kompetisi di peringkat ke-14 dengan 35 poin, hasil dari sembilan kali menang, delapan kali seri dan 17 kali kalah.

Nisa menjanjikan Madura United akan melakukan perombakan besar-besaran di bawah pelatih Ze Gomes, sapaan akrab Jose Manuel Gomes da Silva.
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TAGS   madura united Jose Manuel Gomes da Silva Ze Gomes Super League 2026-2027 Pelatih Madura United Persis persis solo

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