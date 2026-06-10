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Madura United Tunjuk Ze Gomes, Hilton Moreira & Rakhmad Basuki Jadi Asisten

Rabu, 10 Juni 2026 – 14:56 WIB
Madura United Tunjuk Ze Gomes, Hilton Moreira & Rakhmad Basuki Jadi Asisten - JPNN.com Bali
Madura United menunjuk mantan pelatih Arema FC Ze Gomes sebagai juru taktik anyar musim depan didampingi Rakhmad Basuki, Hilton Moreira, Amiruddin dan Rony Azani. Foto: Instagram @maduraunitedfc

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United gerak cepat mempersiapkan diri menatap musim baru 2026-2027.

Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab resmi menunjuk pelatih baru asal Portugal Jose Manuel Gomes da Silva pada Selasa kemarin (9/6).

Mantan pelatih Arema FC ini ditunjuk manajemen Madura United untuk segera membenahi Laskar Sape Kerrab yang babak belur musim lalu.

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Madura United nyaris terdegradasi musim lalu setelah terdampar di papan bawah.

Beruntung, Madura United selamat dan mengakhiri kompetisi di peringkat ke-14 dengan 35 poin, hasil dari sembilan kali menang, delapan kali seri dan 17 kali kalah.

“New gaffaer, new era. Resmi menjadi bagian dari garis-garis merah dan putih.

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Bersemangat untuk menyambut Head Coach baru kami ke klub,” tulis Madura United di akun media sosial klub.

Madura United tidak hanya mengumumkan Ze Gomes, sapaan akrab Jose Manuel Gomes da Silva, sebagai pelatih Laskar Sape Kerrab musim depan, tetapi juga para asisten pelatih.

Madura United gerak cepat mempersiapkan diri menatap musim baru 2026-2027. Madura United menunjuk Ze Gomes sebagai pelatih didampingi empat asisten
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TAGS   madura united Jose Manuel Gomes da Silva Ze Gomes arema fc Hilton Moreira Rakhmad Basuki Rony Azani Amirudin Super League 2026-2027 bursa transfer

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