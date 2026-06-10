Madura United Tunjuk Ze Gomes, Hilton Moreira & Rakhmad Basuki Jadi Asisten

bali.jpnn.com, MADURA - Madura United gerak cepat mempersiapkan diri menatap musim baru 2026-2027.

Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab resmi menunjuk pelatih baru asal Portugal Jose Manuel Gomes da Silva pada Selasa kemarin (9/6).

Mantan pelatih Arema FC ini ditunjuk manajemen Madura United untuk segera membenahi Laskar Sape Kerrab yang babak belur musim lalu.

Madura United nyaris terdegradasi musim lalu setelah terdampar di papan bawah.

Beruntung, Madura United selamat dan mengakhiri kompetisi di peringkat ke-14 dengan 35 poin, hasil dari sembilan kali menang, delapan kali seri dan 17 kali kalah.

“New gaffaer, new era. Resmi menjadi bagian dari garis-garis merah dan putih.

Bersemangat untuk menyambut Head Coach baru kami ke klub,” tulis Madura United di akun media sosial klub.

Madura United tidak hanya mengumumkan Ze Gomes, sapaan akrab Jose Manuel Gomes da Silva, sebagai pelatih Laskar Sape Kerrab musim depan, tetapi juga para asisten pelatih.