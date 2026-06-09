Nuanu Run 2026 Sedot 1.200 Pelari, Ini Daftar Lengkap Para Juaranya!

bali.jpnn.com, TABANAN - Lebih dari 1.200 pelari dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara meramaikan ajang Nuanu Run 2026 di Tabanan, Bali, Minggu (7/6).

Edisi kedua Nuanu Run 2026 menghadirkan tiga kategori lomba, yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon 21K.

Acara ini mempertemukan pelari rekreasional, pegiat gaya hidup aktif, hingga atlet kompetitif dalam sebuah pengalaman yang merayakan ketahanan, kreativitas, dan koneksi antarkomunitas.

Nuanu Run 2026 mengajak peserta melintasi ruang terbuka hijau, lanskap alam, serta lingkungan artistik yang menjadi ciri khas Nuanu Creative City.

Pada kategori bergengsi Half Marathon 21K, gelar juara diraih oleh I Nyoman Karmayasa untuk kategori putra dan Septiana Dina Sari untuk kategori putri.

Pada kategori 10K, juara diraih oleh Amram Natali Opat untuk kategori putra dan Putri Anggraini untuk kategori putri.

Untuk kategori 5K dimenangkan oleh I Made Andika untuk kategori putra dan Virsya Umari Irsyad untuk kategori putri.

“Melihat Nuanu Run berkembang menjadi bagian dari gaya hidup aktif di Bali adalah kebanggaan besar bagi kami,” ujar CEO Nuanu Creative City Lev Kroll.