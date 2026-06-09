JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Nuanu Run 2026 Sedot 1.200 Pelari, Ini Daftar Lengkap Para Juaranya!

Nuanu Run 2026 Sedot 1.200 Pelari, Ini Daftar Lengkap Para Juaranya!

Selasa, 09 Juni 2026 – 21:21 WIB
Nuanu Run 2026 Sedot 1.200 Pelari, Ini Daftar Lengkap Para Juaranya! - JPNN.com Bali
Lebih dari 1.200 pelari dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara meramaikan ajang Nuanu Run 2026 di Tabanan, Bali, Minggu (7/6). Foto; Source for JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Lebih dari 1.200 pelari dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara meramaikan ajang Nuanu Run 2026 di Tabanan, Bali, Minggu (7/6).

Edisi kedua Nuanu Run 2026 menghadirkan tiga kategori lomba, yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon 21K.

Acara ini mempertemukan pelari rekreasional, pegiat gaya hidup aktif, hingga atlet kompetitif dalam sebuah pengalaman yang merayakan ketahanan, kreativitas, dan koneksi antarkomunitas.

Baca Juga:

Nuanu Run 2026 mengajak peserta melintasi ruang terbuka hijau, lanskap alam, serta lingkungan artistik yang menjadi ciri khas Nuanu Creative City.

Pada kategori bergengsi Half Marathon 21K, gelar juara diraih oleh I Nyoman Karmayasa untuk kategori putra dan Septiana Dina Sari untuk kategori putri.

Pada kategori 10K, juara diraih oleh Amram Natali Opat untuk kategori putra dan Putri Anggraini untuk kategori putri.

Baca Juga:

Untuk kategori 5K dimenangkan oleh I Made Andika untuk kategori putra dan Virsya Umari Irsyad untuk kategori putri.

“Melihat Nuanu Run berkembang menjadi bagian dari gaya hidup aktif di Bali adalah kebanggaan besar bagi kami,” ujar CEO Nuanu Creative City Lev Kroll.

Lebih dari 1.200 pelari dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara meramaikan ajang Nuanu Run 2026 di Tabanan, Bali, Minggu (7/6).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Nuanu Nuanu Run 2026 pelari Nuanu Creative City Bali Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  2. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

  3. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU