Bursa Transfer: Cuci Gudang Arema FC Berlanjut, Lima Pemain Lokal Hengkang

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC belum berhenti melepas pemainnya seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Setelah melepas lima pemain, dua di antaranya adalah legiun asing, pekan lalu, manajemen Arema FC kembali mengakhiri kerja samanya dengan pemain lokal.

Total per Selasa (9/6), ada lima pemain lokal yang dilepas Arema FC.

Secara keseluruhan, manajemen Arema FC melepas 10 pemain seusai kompetisi Super League ini berakhir.

Berikut lima pemain lokal yang dilepas Arema FC pekan ini.

1. Adrian Casvari

Arema FC resmi mengakhiri kerja sama dengan penjaga gawang Andrian Casvari setelah kebersamaan selama hampir dua musim.

Kiper berusia 26 tahun asal Jakarta tersebut tercatat bergabung dengan skuad Singo Edan sejak awal musim 2024.