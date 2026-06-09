PSSI Utus Asisten Pelatih Johnny Jansen Ikut Pelatihan FIFA di Thailand

bali.jpnn.com, DENPASAR - Salah satu pelatih Bali United, I Gde Mahatma Dharma alias Dede dilaporkan tengah mengikuti program FIFA Coach Educator Development di Thailand awal Juni 2026.

Asisten pelatih Bali United era Johnny Jansen ini mengikuti pelatihan dari hari Senin (1/6) hingga (Sabtu (6/6) lalu di Cohort, Thailand.

Coach Dede berkesempatan menimba ilmu dari para senior Coach Educator melalui surat penugasan PSSI Nomor 2593/UDN/1507/V-2026.

Coach Dede mendapat tugas khusus sebagai Delegasi Coach Educator (CE) bersama Ridho Jaya Maulana.

Ia nantinya membantu dalam hal bahasa (Interpreter) kepada pelatih senior lainnya yang bakal menjadi Coach Educator Developer.

Beberapa nama pelatih senior yang turut terlibat dalam pelatihan tersebut untuk menjadi Coach Educator Developer (CED) antara lain Aldi Iqbal Tawakal dan Mundari Karya.

Kemudian Kartono Pramdhan, Firmansyah Agus Purnomo, Marwal Iskandar, Bambang Nurdiansyah dan John Arwandi.

Para pelatih terbaik ini menimba ilmu bersama perwakilan pelatih yang berasal dari federasi sepak bola Thailand dan FIFA.