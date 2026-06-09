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Bursa Transfer: Borneo FC Bedol Desa, Lepas 12 Pemain, Lima Legiun Asing

Selasa, 09 Juni 2026 – 08:27 WIB
Bursa Transfer: Borneo FC Bedol Desa, Lepas 12 Pemain, Lima Legiun Asing - JPNN.com Bali
Setelah mengakhiri kerja samanya dengan pelatih Fabio Lefundes dan dua asisten pelatih, Joao Pedro Rayol dan Vinicius Argirita, manajemen Borneo FC kembali melepas 12 pemainnya sekaligus, lima di antaranya legiun asing. Foto: Insatgram @borneofc.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Borneo FC melakukan aksi bersih-bersih setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Setelah mengakhiri kerja samanya dengan pelatih Fabio Lefundes dan dua asisten pelatih, Joao Pedro Rayol dan Vinicius Argirita, manajemen Borneo FC kembali melepas 12 pemainnya sekaligus.

Dari 12 pemain tersebut, empat di antaranya adalah legiun asing yang ikut membantu Borneo FC nangkring di posisi kedua klasemen Super League.

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Yang menarik, tidak ada nama Mariano Peralta yang disebut-sebut menjadi rekrutan anyar Shin Tae yong setelah ditunjuk menjadi pelatih Persija.

Berikut daftar 12 pemain yang dilepas Borneo FC setelah kompetisi berakhir.

1. Koldo Obieta

Penyerang 32 tahun berkebangsaan Spanyol ini direkrut Borneo FC pada paruh kedua musim 2025-2026, tepatnya pada 28 Januari lalu.

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Hebatnya, meski hanya setengah musim di Borneo FC, penyerang dengan market value Rp2,61 miliar ini tampil dalam 16 pertandingan, mencetak sembilan gol dan lima assist.

Dengan statistik sementereng itu, keputusan Borneo FC melepas Koldo Obieta banyak dipertanyakan suporter Pesut Etam.

Manajemen Borneo FC melepas 12 pemainnya sekaligus, lima di antaranya legiun asing. Yang menarik tak ada nama Mariano Peralta yang dikabarkan hengkang ke Persij
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TAGS   bursa transfer Borneo FC Super League 2025-2026 Mariano Peralta Shin Tae-yong Fabio Lefundes market values Koldo Obieta Christophe Nduwarugira Kaio Nunes

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