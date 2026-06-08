JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persija Kontrak Shin Tae yong Tiga Musim, Mariano Peralta Jadi Rekrutan Pertama

Persija Kontrak Shin Tae yong Tiga Musim, Mariano Peralta Jadi Rekrutan Pertama

Senin, 08 Juni 2026 – 20:33 WIB
Persija Kontrak Shin Tae yong Tiga Musim, Mariano Peralta Jadi Rekrutan Pertama - JPNN.com Bali
Setelah ditunjuk sebagai pelatih anyar Persija, Shin Tae yong langsung mengumumkan rekrutan anyar untuk musim depan, yakni eks winger Borneo FC, Mariano Peralta. Foto: Insatgram @marianoperalta.9

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija resmi menunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae yong sebagai juru taktik anyar skuad Macan Kemayoran.

Shin Tae yong resmi diperkenalkan juru taktik anyar Persija, Senin (8/6).

Berdasar keterangan Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca, Shin Tae yong akan menangani Rizky Ridho dan kolega selama tiga musim ke depan.

Baca Juga:

Dilansir dari laman Transfermarkt, Shin Tae yong ditunjuk sebagai pelatih pada 8 Juni 2026 hingga 30 Juni 2029 mendatang.

Namun, belum diketahui nilai kontrak pelatih dengan lisensi AFC – Pro yang menyukai formasi 3 – 4 – 3 ini.

Yang jelas, setelah ditunjuk sebagai pelatih anyar Persija, Shin Tae yong langsung mengumumkan rekrutan anyar untuk musim depan.

Baca Juga:

Seperti yang diduga sebelumnya, winger kanan Borneo FC, Mariano Peralta menjadi pemain baru Persija musim depan.

Shin Tae yong bahkan mengabarkan hal itu saat sesi konferensi pers, Senin hari ini (8/6).

Setelah ditunjuk sebagai pelatih anyar Persija, Shin Tae yong langsung mengumumkan rekrutan anyar untuk musim depan, yakni eks winger Borneo FC, Mariano Peralta
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persija Persija Jakarta Shin Tae-yong Mariano Peralta Borneo FC Winger bursa transfer kontrak pemain Super League

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  2. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

  3. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU