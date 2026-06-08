Persija Kontrak Shin Tae yong Tiga Musim, Mariano Peralta Jadi Rekrutan Pertama

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija resmi menunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae yong sebagai juru taktik anyar skuad Macan Kemayoran.

Shin Tae yong resmi diperkenalkan juru taktik anyar Persija, Senin (8/6).

Berdasar keterangan Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca, Shin Tae yong akan menangani Rizky Ridho dan kolega selama tiga musim ke depan.

Dilansir dari laman Transfermarkt, Shin Tae yong ditunjuk sebagai pelatih pada 8 Juni 2026 hingga 30 Juni 2029 mendatang.

Namun, belum diketahui nilai kontrak pelatih dengan lisensi AFC – Pro yang menyukai formasi 3 – 4 – 3 ini.

Yang jelas, setelah ditunjuk sebagai pelatih anyar Persija, Shin Tae yong langsung mengumumkan rekrutan anyar untuk musim depan.

Seperti yang diduga sebelumnya, winger kanan Borneo FC, Mariano Peralta menjadi pemain baru Persija musim depan.

Shin Tae yong bahkan mengabarkan hal itu saat sesi konferensi pers, Senin hari ini (8/6).