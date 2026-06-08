Ini Janji Shin Tae yong Kepada Jakmania Setelah Jadi Pelatih Persija, Wow

bali.jpnn.com, JAKARTA - Shin Tae yong bangga bisa melanjutkan kariernya sebagai pelatih di Indonesia.

Meski tak lagi di Timnas Indonesia, STY – akronim Shin Tae yong bangga bisa bergabung dengan klub Super League, Persija Jakarta.

Senin hari ini (8/6), manajemen Persija mengumumkan mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae yong sebagai juru taktik anyar menggantikan Mauricio Souza untuk musim depan.

“Saya sudah lima tahun melatih Timnas Indonesia, cukup mengenal Persija.

Saya paling mengenal tim Persija.

Menurut saya, Persija adalah salah satu tim terbaik di Indonesia,” ujar Shin Tae yong saat diperkenalkan sebagai pelatih anyar Persija.

Kepada awak media, STY memasang target meraih prestasi terbaik.

“Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar para pendukung Persija dapat melihat permainan terbaik.