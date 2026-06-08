JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Ini Janji Shin Tae yong Kepada Jakmania Setelah Jadi Pelatih Persija, Wow

Ini Janji Shin Tae yong Kepada Jakmania Setelah Jadi Pelatih Persija, Wow

Senin, 08 Juni 2026 – 20:06 WIB
Ini Janji Shin Tae yong Kepada Jakmania Setelah Jadi Pelatih Persija, Wow - JPNN.com Bali
Shin Tae yong bangga bisa bergabung dan menjadi juru taktik klub Super League, Persija Jakarta. Foto: Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Shin Tae yong bangga bisa melanjutkan kariernya sebagai pelatih di Indonesia.

Meski tak lagi di Timnas Indonesia, STY – akronim Shin Tae yong bangga bisa bergabung dengan klub Super League, Persija Jakarta.

Senin hari ini (8/6), manajemen Persija mengumumkan mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae yong sebagai juru taktik anyar menggantikan Mauricio Souza untuk musim depan.

Baca Juga:

“Saya sudah lima tahun melatih Timnas Indonesia, cukup mengenal Persija.

Saya paling mengenal tim Persija.

Menurut saya, Persija adalah salah satu tim terbaik di Indonesia,” ujar Shin Tae yong saat diperkenalkan sebagai pelatih anyar Persija.

Baca Juga:

Kepada awak media, STY memasang target meraih prestasi terbaik.

“Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar para pendukung Persija dapat melihat permainan terbaik.

Meski tak lagi di Timnas Indonesia, STY – akronim Shin Tae yong bangga bisa bergabung dengan klub Super League, Persija Jakarta.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Shin Tae-yong STY Persija Persija Jakarta bursa transfer pelatih persija Super League Jakmania skuad Macan Kemayoran

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  2. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

  3. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU