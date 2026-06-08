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Persija Bikin Kejutan, Tunjuk STY Jadi Pelatih Anyar, Bawa Misi Juara?

Senin, 08 Juni 2026 – 19:50 WIB
Persija Bikin Kejutan, Tunjuk STY Jadi Pelatih Anyar, Bawa Misi Juara? - JPNN.com Bali
Manajemen Macan Kemayoran resmi menunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae yong sebagai juru taktik anyar Persija musim depan menggantikan Mauricio Souza. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta akhirnya mengumumkan pelatih baru setelah mengakhiri kerja samanya dengan Mauricio Souza seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir.

Seperti diduga sebelumnya, manajemen Macan Kemayoran menunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae yong sebagai juru taktik anyar Persija musim depan.

Persija memboyong STY, akronim Shin Tae yong, bukan cuma karena prestasi, tetapi juga keahliannya mengasah pemain muda.

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Hal ini sejalan dengan tradisi dan misi Persija Jakarta mencetak talenta masa depan.

Bagi Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, kedisiplinan dan profesionalisme STY adalah fondasi sempurna untuk membangun kembali budaya juara Persija yang hilang sejak beberapa musim terakhir.

“Shin Tae yong adalah pelatih yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan visi yang sesuai dengan arah Persija.

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Kami memilih sosok yang tidak hanya memiliki kualitas teknis dan taktis, tetapi juga kemampuan untuk membangun mentalitas pemenang dalam tim,” kata Mohamad Prapanca dilansir dari laman klub.

Rekam jejak pelatih berkebangsaan Korea Selatan ini cukup mentereng, tidak hanya di level klub, tetapi juga tim nasional.

Manajemen Macan Kemayoran menunjuk mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae yong sebagai juru taktik anyar Persija musim depan menggantikan Mauricio Souza
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TAGS   Persija Persija Jakarta Shin Tae-yong Timnas Indonesia STY Mauricio Souza bursa transfer Super League Presiden Persija M Prapanca

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