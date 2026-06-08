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JPNN.com Bali Sport Persebaya Kontrak Jangka Panjang Malik Risaldi, Sang Pemain Buka Suara, Amazing

Persebaya Kontrak Jangka Panjang Malik Risaldi, Sang Pemain Buka Suara, Amazing

Senin, 08 Juni 2026 – 11:34 WIB
Persebaya Kontrak Jangka Panjang Malik Risaldi, Sang Pemain Buka Suara, Amazing - JPNN.com Bali
Winger Persebaya Malik Risaldi mendapat kontrak jangka panjang setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir. Foto: Instagram@malikrisaldi77

bali.jpnn.com, SURABAYA - Penyerang sayap Malik Risaldi resmi memperpanjang masa baktinya bersama Persebaya Surabaya dengan kontrak jangka panjang (multiyears).

Manajemen Bajol Ijo tanpa ragu mengikat winger berusia 29 tahun itu setelah melihat kontribusi besarnya bagi skuad Green Force.

Bagi Malik Risaldi, keputusannya bertahan adalah pilihan yang mudah karena adanya kesamaan visi untuk membidik prestasi tertinggi di musim baru bersama Persebaya.

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“Alasan terbesar saya bertahan karena saya melihat Persebaya memiliki keseriusan yang sangat besar untuk berbicara banyak pada musim depan," ujar Malik Risaldi dilansir dari laman klub.

Malik Risaldi menegaskan target pribadinya sejalan dengan misi besar klub untuk membawa pulang trofi ke Surabaya.

"Saya memiliki ambisi yang sama, yaitu ingin membawa Persebaya meraih prestasi yang lebih tinggi.

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Itu yang membuat saya mantap melanjutkan perjalanan di sini,” kata Malik Risaldi.

Selain target juara, faktor Bonek dan Bonita menjadi alasan kuat di balik keputusan Malik Risaldi bersedia menandatangani kontrak jangka panjang.

Penyerang sayap Malik Risaldi resmi memperpanjang masa baktinya bersama Persebaya Surabaya dengan kontrak jangka panjang (multiyears).
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TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya Malik Risaldi bursa transfer kontrak pemain Super League 2025-2026 Bonek Bonita surabaya Kontrak Panjang

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