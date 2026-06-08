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JPNN.com Bali Sport Fixed, Fabio Lefundes & Dua Asisten Pelatih Sepakat Berpisah, Ini Alasannya

Fixed, Fabio Lefundes & Dua Asisten Pelatih Sepakat Berpisah, Ini Alasannya

Senin, 08 Juni 2026 – 11:01 WIB
Fixed, Fabio Lefundes & Dua Asisten Pelatih Sepakat Berpisah, Ini Alasannya - JPNN.com Bali
Borneo FC Samarinda mengumumkan bahwa klub dan pelatih kepala Fabiio Lefundes telah mencapai kesepakatan bersama untuk tidak melanjutkan kerja sama musim depan. Foto: Instagram @borneofc

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Membawa Borneo FC bersaing menuju tangga juara Super League 2025-2026 rupanya tidak menjadi jaminan bagi Fabio Lefundes untuk melanjutkan kerja samanya bersama skuad Pesut Etam.

Sama seperti pelatih Persib Bojan Hodak dan juru taktik Persija Mauricio Souza, Fabio Lefundes harus berpisah dengan Borneo FC seusai kompetisi berakhir.

Kabar perpisahan itu diungkap manajemen Borneo FC dalam pernyataan resminya yang diunggah di media sosial klub.

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“Borneo FC Samarinda mengumumkan bahwa klub dan pelatih kepala Fabiio Lefundes telah mencapai kesepakatan bersama untuk tidak melanjutkan kerja sama,” bunyi pernyataan resmi Borneo FC.

Versi Borneo FC, perpisahan ini bukan karena persoalan teknis maupun performa tim sepanjang musim kemarin, tetapi masalah pribadi Fabio Lefundes.

“Keputusan ini diambil atas dasar alasan pribadi dari coach Fabio.

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Manajemen menghormati keputusan tersebut dan mengapresiasi dedikasi yang telah diberikan selama masa pengabdiannya bersama Pesut Etam,” tulis Borneo FC.

Borneo FC juga mengumumkan perpisahan dua asisten pelatih yang membantu Fabio Lefundes sepanjang musim kemarin.

Borneo FC Samarinda mengumumkan bahwa klub dan pelatih kepala Fabiio Lefundes telah mencapai kesepakatan bersama untuk tidak melanjutkan kerja sama
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TAGS   Fabio Lefundes Borneo FC pelatih Asisten Pelatih Joao Pedro Rayol Vinicius Argirita Bojan Hodak Mauricio Souza Super League 2025-2026 Persib

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