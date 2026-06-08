JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bursa Transfer: Arema FC Cuci Gudang, Lepas Lima Pemain, Dua Legiun Asing

Bursa Transfer: Arema FC Cuci Gudang, Lepas Lima Pemain, Dua Legiun Asing

Senin, 08 Juni 2026 – 10:32 WIB
Bursa Transfer: Arema FC Cuci Gudang, Lepas Lima Pemain, Dua Legiun Asing - JPNN.com Bali
Kiper Lucas Frigeri resmi berpisah dengan Arema FC dan kembali melanjutkan kariernya di Brasil. Kepergian Lucas Frigeri disusul gelandang asing Valdeci dan tiga pemain lokal. Foto: Instagram @lucasfrigeri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Arema FC mulai ikut-ikutan melepas pemainnya setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Per Minggu (7/6) kemarin, manajemen Arema FC telah melapas lima pemain, dua di antaranya adalah legiun asing.

Kemungkinan Arema FC masih akan kembali melepas sejumlah pemainnya, bisa asing, bisa juga lokal.

Baca Juga:

Semuanya tergantung kebutuhan pelatih Marcos Santos yang hampir pasti kembali menangani skuad Singo Edan musim daftar.

Berikut daftar lima Arema FC yang resmi berpisah untuk musim depan dilansir dari laman klub:

1. Lucas Frigeri

Manajemen Arema FC resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan penjaga gawang asal Brasil, Lucas Frigeri.

Baca Juga:

Kontrak Lucas bersama Arema FC telah resmi berakhir pada 25 Mei 2026 setelah dua musim menjadi bagian penting skuad Singo Edan.

Selama berseragam Arema FC, Lucas Frigeri mencatatkan 59 kali penampilan di bawah mistar gawang dan menjadi salah satu pemain yang memiliki kontribusi besar terhadap perjalanan tim dalam beberapa musim terakhir.

Arema FC mulai agresif melepas para pemainnya seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu. Tercatat sudah ada lima pemain yang dilepas, dua asing
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bursa transfer arema fc Super League 2025-2026 legiun asing Lucas Frigeri Valdeci Iksan Lestaluhu Aswin Agusti Ardiansyah kontrak pemain

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  2. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

  3. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU