Bursa Transfer: Arema FC Cuci Gudang, Lepas Lima Pemain, Dua Legiun Asing

bali.jpnn.com, DENPASAR - Arema FC mulai ikut-ikutan melepas pemainnya setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Per Minggu (7/6) kemarin, manajemen Arema FC telah melapas lima pemain, dua di antaranya adalah legiun asing.

Kemungkinan Arema FC masih akan kembali melepas sejumlah pemainnya, bisa asing, bisa juga lokal.

Semuanya tergantung kebutuhan pelatih Marcos Santos yang hampir pasti kembali menangani skuad Singo Edan musim daftar.

Berikut daftar lima Arema FC yang resmi berpisah untuk musim depan dilansir dari laman klub:

1. Lucas Frigeri

Manajemen Arema FC resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan penjaga gawang asal Brasil, Lucas Frigeri.

Kontrak Lucas bersama Arema FC telah resmi berakhir pada 25 Mei 2026 setelah dua musim menjadi bagian penting skuad Singo Edan.

Selama berseragam Arema FC, Lucas Frigeri mencatatkan 59 kali penampilan di bawah mistar gawang dan menjadi salah satu pemain yang memiliki kontribusi besar terhadap perjalanan tim dalam beberapa musim terakhir.