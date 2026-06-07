Dendy Sulistyawan dan BFC Sepakat Berpisah, Statistiknya Mentereng

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Kebersamaan striker Dendy Sulistyawan dengan Bhayangkara FC (BFC) akhirnya berakhir setelah sembilan musim bersama.

Penyerang berpengalaman tersebut resmi mengumumkan menyudahi kebersamaannya dengan The Guardian di akun Instagram pribadinya @dendy_22.

Pemain yang identik dengan nomor punggung 22 ini menyampaikan salam perpisahan yang menyentuh hati.

Dalam foto yang diunggah, Dendy Sulistyawan tampak mengenakan jersi kuning khas The Guardian sambil melambaikan tangan ke arah tribune penonton.

Unggahan tersebut dibubuhi caption yang menegaskan dedikasi dan loyalitas luar biasanya selama berseragam Bhayangkara FC.

"9 years, One badge, Countless battles," tulis Dendy membuka pesan perpisahannya dilansir dari laman I.League.

Mantan penyerang Timnas Indonesia ini juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada manajemen, jajaran pelatih, dan seluruh elemen klub yang telah memberikan kepercayaan penuh kepadanya selama ini.

Meski harus menyudahi kebersamaan yang telah terjalin lama, Dendy menegaskan bahwa memori dan pelajaran yang ia dapatkan di Bhayangkara FC akan selalu melekat di dalam dirinya.