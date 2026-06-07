ACC Cup 2026: Persib Masuk Grup Neraka, Dikepung Jawara ASEAN, Berat
bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menghadapi tantangan berat di panggung Asia Tenggara.
Pangeran Biru tergabung dalam Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026-2027 berdasarkan hasil undian (drawing) yang digelar di MNC Studio, Jakarta, Jumat (5/6).
Langkah Persib dipastikan tidak akan mudah.
Pasalnya, skuad Maung Bandung masuk dalam grup neraka, bersaing dengan klub raksasa pemegang takhta juara di liga domestik negara masing-masing.
Di Grup B, Thom Haye dan kolega harus bertarung melawan Johor Darul Ta’zim (Malaysia) dan Lion City Sailors FC (Singapura).
Persib Bandung juga harus melawan Cong an Ha Noi FC (Vietnam), PKR Svay Rieng FC (Kamboja), dan klub elite Thailand, Port FC.
Satu slot tersisa di grup ini masih menunggu pemenang babak play-off 2 yang mempertemukan Ezra FC (Laos) kontra Shan United (Myanmar).
“Seru turnamennya. Grup B diisi banyak tim juara, kecuali Port FC.
Persib bertarung melawan Johor Darul Ta’zim (Malaysia), Lion City Sailors FC (Singapura), Cong an Ha Noi FC (Vietnam), PKR Svay Rieng FC (Kamboja) & Port FC
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News