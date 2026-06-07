JPNN.com

JPNN.com Bali Sport ACC Cup 2026: Persib Masuk Grup Neraka, Dikepung Jawara ASEAN, Berat

ACC Cup 2026: Persib Masuk Grup Neraka, Dikepung Jawara ASEAN, Berat

Minggu, 07 Juni 2026 – 18:13 WIB
ACC Cup 2026: Persib Masuk Grup Neraka, Dikepung Jawara ASEAN, Berat - JPNN.com Bali
Suasana drawing ASEAN Club Championship (ACC) 2026-2027 yang digelar di MNC Studio, Jakarta, Jumat (5/6). Persib Bandung masuk grup negara di grup B. Foto: I.League

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menghadapi tantangan berat di panggung Asia Tenggara.

Pangeran Biru tergabung dalam Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Cup 2026-2027 berdasarkan hasil undian (drawing) yang digelar di MNC Studio, Jakarta, Jumat (5/6).

Langkah Persib dipastikan tidak akan mudah.

Baca Juga:

Pasalnya, skuad Maung Bandung masuk dalam grup neraka, bersaing dengan klub raksasa pemegang takhta juara di liga domestik negara masing-masing.

Di Grup B, Thom Haye dan kolega harus bertarung melawan Johor Darul Ta’zim (Malaysia) dan Lion City Sailors FC (Singapura).

Persib Bandung juga harus melawan Cong an Ha Noi FC (Vietnam), PKR Svay Rieng FC (Kamboja), dan klub elite Thailand, Port FC.

Baca Juga:

Satu slot tersisa di grup ini masih menunggu pemenang babak play-off 2 yang mempertemukan Ezra FC (Laos) kontra Shan United (Myanmar).

“Seru turnamennya. Grup B diisi banyak tim juara, kecuali Port FC.

Persib bertarung melawan Johor Darul Ta’zim (Malaysia), Lion City Sailors FC (Singapura), Cong an Ha Noi FC (Vietnam), PKR Svay Rieng FC (Kamboja) & Port FC
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ASEAN Club Championship 2026-2027 Persib persib bandung Johor Darul Ta’zim Lion City Sailors Port FC Svay Rieng FC Cong an Ha Noi FC

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  2. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

  3. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU