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Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

Minggu, 07 Juni 2026 – 17:55 WIB
Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali
Bek Timnas Indonesia Kevin Diks merayakan gol bersama penyerang sayap Ragnar Oratmangoen. Bali United kabarnya mengincar tanda tangan Ragnar Oratmangoen untuk musim depan. Foto: Instagram @timnasindonesia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United bergerak cepat seusai kompetisi Super League musim 2025-2026 berakhir pada Mei lalu.

Setelah melepas Muhammad Rahmat, Yabes Roni, Yusuf Meilana, Boris Kopitovic dan Diego Campos, Bali United mulai mengincar pemain pengganti.

Salah satu yang diincar adalah pemain sayap. Kebetulan, seusai kompetisi berakhir, Bali United kehilangan tiga pemain berposisi penyerang sayap alias winger.

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Tiga pemain berposisi penyerang sayap yang telah hengkang adalah Muhammad Rahmat, Yabes Roni dan Diego Campos.

Oleh karena itu, menjelang pembukaan transfer utama yang dimulai pada 28 Juli hingga 30 September 2026 mendatang, Bali United mulai mengintip pemain idaman.

Satu nama yang sudah pasti adalah winger Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen.

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Kebetulan kontrak pemain 28 tahun ini bersama klub kasta tertinggi Liga Belgia, FCV Dender EH, berakhir pada 30 Juni 2026 ini.

Belum ada pembicaraan lanjutan antara Wak Haji – sapaan akrab Ragnar Oratmangoen dengan FCV Dender musim depan mengingat tim yang bermain di Jupiler Pro League degradasi musim depan.

Setelah melepas Muhammad Rahmat, Yabes Roni, Yusuf Meilana, Boris Kopitovic dan Diego Campos, Bali United mulai mengincar pemain pengganti, yakni Wak Haji
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TAGS   bali united Ragnar Oratmangoen FCV Dender EH Winger Timnas Indonesia bursa transfer Super League Transfermarkt Market Value Garudayaksa FC

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