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Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

Sabtu, 06 Juni 2026 – 18:58 WIB
Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Diego Campos meringis kesakitan karena mengalami cedera ACL kala melawan PSM Makassar pada 27 April 2026 lalu. Diego Campos resmi berpisah dengan Bali United, Sabtu (6/6). Foto: Instagram @diegocam99

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebersamaan penyerang sayap kiri Diego Campos dengan Bali United akhirnya resmi berakhir seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Diego Campos dan Bali United sepakat berpisah, Sabtu hari ini (6/6) setelah setengah musim bersama.

Meski hanya setengah musim di Bali United, pemain Timnas Kosta Rika ini ikut membantu skuad Serdadu Tridatu mengakhiri kompetisi di peringkat kedelapan dengan 51 poin.

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Penyerang sayap kiri yang memiliki market value Rp9,56 miliar ini bermain dalam 12 pertandingan Bali United, mencetak empat gol dan tiga assist.

Yang menarik, seusai berpisah dengan Bali United, Diego Campos mengunggah pesan mengharukan di akun media sosial pribadi @diegocam99.

Diego Campos mengaku tidak habis pikir dengan kondisi yang harus dialaminya saat dirinya memberikan segalanya untuk tim.

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“Butuh waktu beberapa minggu bagi saya untuk menemukan kata-kata yang tepat demi membuat unggahan ini.

Saya tidak mengerti mengapa hal ini harus terjadi ketika semuanya berjalan dengan sangat baik.

Seusai berpisah dengan Bali United, penyerang sayap Diego Campos mengunggah pesan mengharukan di akun media sosial pribadi @diegocam99.
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TAGS   Diego Campos bali united Timnas Kosta Rika bursa transfer kontrak pemain Market Value Super League 2025-2026 cedera ACL Operasi ACL suporter

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