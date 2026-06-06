Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebersamaan penyerang sayap kiri Diego Campos dengan Bali United akhirnya resmi berakhir seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Diego Campos dan Bali United sepakat berpisah, Sabtu hari ini (6/6) setelah setengah musim bersama.

Meski hanya setengah musim di Bali United, pemain Timnas Kosta Rika ini ikut membantu skuad Serdadu Tridatu mengakhiri kompetisi di peringkat kedelapan dengan 51 poin.

Penyerang sayap kiri yang memiliki market value Rp9,56 miliar ini bermain dalam 12 pertandingan Bali United, mencetak empat gol dan tiga assist.

Yang menarik, seusai berpisah dengan Bali United, Diego Campos mengunggah pesan mengharukan di akun media sosial pribadi @diegocam99.

Diego Campos mengaku tidak habis pikir dengan kondisi yang harus dialaminya saat dirinya memberikan segalanya untuk tim.

“Butuh waktu beberapa minggu bagi saya untuk menemukan kata-kata yang tepat demi membuat unggahan ini.

Saya tidak mengerti mengapa hal ini harus terjadi ketika semuanya berjalan dengan sangat baik.