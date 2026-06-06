Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United belum berhenti melepas para pemainnya seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Setelah melepas winger Muhammad Rahmat dan Yabes Roni, bek kiri Yusuf Meilana, striker Boris Kopitovic dan gelandang Mirza Mustafic, Bali United kembali melepas pemain asingnya.

Nama baru yang kembali dilepas manajemen Bali United adalah striker berkebangsaan Kosta Rika, Diego Campos.

Pemain Timnas Kosta Rika yang direkrut Bali United pada bursa transfer paruh kedua 12 Januari 2026, resmi dilepas manajemen, Sabtu hari ini (6/6).

Kontrak Diego Campos diketahui berakhir pada 31 Mei 2026 dan tidak ada kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama musim depan.

“Perlu disampaikan bahwa Diego Campos per hari ini telah sepakat tidak melanjutkan kerja sama dengan kami Bali United untuk musim depan.

Kesepakatan ini telah dibicarakan bersama dan kami berharap Diego Campos sukses untuk perjalanan karier berikutnya," ujar CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Secara statistik, penyerang sayap kiri berharga Rp9,56 miliar ini bermain dalam 12 pertandingan Bali United, mencetak empat gol dan tiga assist.