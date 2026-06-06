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Enam Pemain Persib Menyusul Layvin Kurzawa Hengkang, Rumornya Menguat

Sabtu, 06 Juni 2026 – 09:10 WIB
Enam Pemain Persib Menyusul Layvin Kurzawa Hengkang, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali
Bek tengah Persib Frederico Barba berduel dengan pemain Bhayangkara FC di Stadion PKOR Pemuda, Lampung. Barba dan lima pemain Persib dikabarkan segera hengkang. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persib menasbihkan sebagai tim tersukses di Liga Indonesia.

Yang terbaru, skuad Maung Bandung meraih juara Super League 2025-2026, sekaligus hattrick tiga  musim terakhir.

Meski demikian, manajemen sepertinya belum puas dengan performa tim.

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Untuk menyambut musim depan, manajemen bergerak cepat dengan mengamankan tanda tangan Igor Tolic menjadi juru taktik anyar menggantikan Bojan Hodak.

Manajemen Persib juga berencana melepas sejumlah pemain untuk diganti dengan yang lebih baik lagi.

Satu nama yang sudah pasti hengkang adalah mantan pemain Paris Saint Germain (PSG) Layvin Kurzawa.

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Layvin Kurzawa bukan satu-satunya yang hengkang seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir.

Kabarnya ada enam pemain yang menyusul cabut dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) musim depan. Siapa saja? Berikut daftarnya dilansir dari laman Transfermarkt:

Enam pemain Persib Bandung berpotensi menyusul Layvin Kurzawa, ada Andrew Jung, Patrico Matricardi, Federico Barba, Robi Darwis, Sergio Castel dan Adam Alis
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TAGS   Persib persib bandung bursa transfer Super League Transfermarkt Andrew Jung Federico Barba Robi Darwis Patricio Matricardi Adam Alis

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