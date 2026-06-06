Enam Pemain Persib Menyusul Layvin Kurzawa Hengkang, Rumornya Menguat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Persib menasbihkan sebagai tim tersukses di Liga Indonesia.

Yang terbaru, skuad Maung Bandung meraih juara Super League 2025-2026, sekaligus hattrick tiga musim terakhir.

Meski demikian, manajemen sepertinya belum puas dengan performa tim.

Untuk menyambut musim depan, manajemen bergerak cepat dengan mengamankan tanda tangan Igor Tolic menjadi juru taktik anyar menggantikan Bojan Hodak.

Manajemen Persib juga berencana melepas sejumlah pemain untuk diganti dengan yang lebih baik lagi.

Satu nama yang sudah pasti hengkang adalah mantan pemain Paris Saint Germain (PSG) Layvin Kurzawa.

Layvin Kurzawa bukan satu-satunya yang hengkang seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir.

Kabarnya ada enam pemain yang menyusul cabut dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) musim depan. Siapa saja? Berikut daftarnya dilansir dari laman Transfermarkt: