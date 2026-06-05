Bali United Lepas Yusuf Meilana Kembali ke Persik, Yabes Tanuri Buka Suara

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kebersamaan Yusuf Meilana dengan Bali United akhirnya berakhir.

Yusuf Meilana harus kembali ke timnya, Persik Kediri, seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Yusuf Meilana berseragam Bali United pada paruh musim dengan status pinjaman dari tim asal Kota Kediri, Persik.

Bek sayap 176 cm itu tercatat tampil dalam enam pertandingan bersama Bali United sejak didatangkan pada awal putaran kedua musim 2025/26 lalu.

Yusuf Meilana ikut membantu Bali United mengakhiri kompetisi musim ini di peringkat kedelapan dengan 51 poin.

Bali United meraih 14 kali kemenangan, sembilan kali seri dan 11 kali kalah.

"Kami ucapkan terima kasih atas perjuangan dan dedikasi Yusuf Meilana selama berseragam Bali United,” kata CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Yabes Tanuri tak lupa mengucapkan terima kasih kepada manajemen Persik Kediri yang meminjamkan pemainnya.