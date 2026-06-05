JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bali United Lepas Yusuf Meilana Kembali ke Persik, Yabes Tanuri Buka Suara

Bali United Lepas Yusuf Meilana Kembali ke Persik, Yabes Tanuri Buka Suara

Jumat, 05 Juni 2026 – 22:43 WIB
Bali United Lepas Yusuf Meilana Kembali ke Persik, Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali
Bek kiri Bali United Yusuf Meilana harus kembali ke timnya, Persik Kediri, seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu. Foto: Instagram @yusufmfb_7

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kebersamaan Yusuf Meilana dengan Bali United akhirnya berakhir.

Yusuf Meilana harus kembali ke timnya, Persik Kediri, seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.

Yusuf Meilana berseragam Bali United pada paruh musim dengan status pinjaman dari tim asal Kota Kediri, Persik.

Baca Juga:

Bek sayap 176 cm itu tercatat tampil dalam enam pertandingan bersama Bali United sejak didatangkan pada awal putaran kedua musim 2025/26 lalu.

Yusuf Meilana ikut membantu Bali United mengakhiri kompetisi musim ini di peringkat kedelapan dengan 51 poin.

Bali United meraih 14 kali kemenangan, sembilan kali seri dan 11 kali kalah.

Baca Juga:

"Kami ucapkan terima kasih atas perjuangan dan dedikasi Yusuf Meilana selama berseragam Bali United,” kata CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Yabes Tanuri tak lupa mengucapkan terima kasih kepada manajemen Persik Kediri yang meminjamkan pemainnya.

Bek kiri Bali United Yusuf Meilana harus kembali ke timnya, Persik Kediri, seusai kompetisi Super League 2025-2026 berakhir Mei lalu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united Yusuf Meilana bek kiri Persik Kediri persik CEO Bali United Yabes Tanuri Super League 2025-2026 Peminjaman Pemain

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Lepas Yusuf Meilana Kembali ke Persik, Yabes Tanuri Buka Suara - JPNN.com Bali
    Bali United Lepas Yusuf Meilana Kembali ke Persik, Yabes Tanuri Buka Suara
  2. Bali United Cuci Gudang, Lepas Gelandang Timnas Luksemburg, Rekornya Gila - JPNN.com Bali

    Bali United Cuci Gudang, Lepas Gelandang Timnas Luksemburg, Rekornya Gila

  3. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Asing Boris Kopitovic Resmi Hengkang - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Asing Boris Kopitovic Resmi Hengkang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU